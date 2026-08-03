BXH AFF Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam 99% vào bán kết, Indonesia đối diện nguy cơ bị loại sớm

Đội tuyển Việt Nam đã tiến rất gần tới tấm vé bán kết AFF Cup 2026.

Với chiến thắng 3-0 trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên vị trí nhất bảng A AFF Cup 2026. Đoàn quân áo đỏ có 7 điểm sau 3 trận, ghi được 10 bàn thắng và chưa phải nhận bàn thua nào. Cục diện hiện tại đang vô cùng thuận lợi cho tuyển Việt Nam, không chỉ "chạm một tay" vào vé bán kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn sáng cửa đi tiếp với ngôi đầu bảng.

BXH Bảng A AFF Cup 2026 trước lượt trận cuối cùng (Campuchia và Timor Leste đã chắc chắn bị loại)

Ở lượt trận cuối cùng (diễn ra 20h00 ngày 7/8), đội tuyển Việt Nam đón tiếp Campuchia trên sân nhà. Trong khi đó, Indonesia phải làm khách trước Singapore.

Nếu thắng Campuchia, tuyển Việt Nam chắc chắn giành ngôi đầu bảng. Nếu hòa, đoàn quân áo đỏ vẫn có mặt tại vòng bán kết nhưng thứ hạng cụ thể phải chờ trận đấu Indonesia vs Singapore. Còn trong trường hợp thua Campuchia, tuyển Việt Nam chỉ có thể bị loại nếu để thủng lưới ít nhất... 7 bàn, đồng thời Indonesia thắng Singapore.

Tuyển Việt Nam tiến gần đến tấm vé bán kết AFF Cup 2026

Tất nhiên, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò sẽ muốn tự quyết định vị trí của mình. Một chiến thắng trước Campuchia để khép lại vòng bảng AFF Cup 2026 là mục tiêu mà đội tuyển Việt Nam hướng đến.

Trái với cánh cửa thênh thang cho tuyển Việt Nam, tuyển Indonesia đang đối diện nguy cơ bị loại sớm. Đội bóng xứ Vạn đảo bắt buộc phải thắng Singapore ở lượt trận cuối nếu muốn đi tiếp. Đây là bài toán không dễ cho Indonesia khi Singapore đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc và cũng chưa thua trận nào tại AFF Cup 2026.