Tuyển Indonesia gục ngã ở chung kết, Thái Lan vô địch Đông Nam Á, gỡ gạc lại kỳ SEA Games thất bại

Sau khi không giải được HCV nào ở 4 nội dung bóng đá và futsal tại SEA Games 33, người hâm mộ Thái Lan hướng cả sự chú ý vào 2 giải futsal trẻ Đông Nam Á 2025 được tổ chức trên sân nhà tại Nonthanburi.

Tuy nhiên ở trận chung kết giải U16 futsal Đông Nam Á vào chiều nay (29/12), U16 Thái Lan đã gây thất vọng khi để thua U16 Indonesia với tỉ số 2-3.

Đến tối cùng ngày, U19 Thái Lan bước vào trận chung kết giải U19 futsal Đông Nam Á với quyết tâm gỡ gạc lại một năm đáng quên cho bóng đá nước này. Và đối thủ của đội nhà tiếp tục là những cầu thủ đến từ Indonesia.

Tại vòng bảng, hai đội đã chia điểm ở lượt cuối để cùng dắt tay nhau vào chung kết. Đến trận đấu tối nay, thế trận giằng co lại tiếp tục diễn ra khi cả U19 Thái Lan và U19 Indonesia để chơi thận trọng.

Mãi đến phút 17, Phumipuchis mới giúp đội chủ nhà khai thông được thế bế tắc. Sau khi bóng bật ra từ nỗ lực dứt điểm của đồng đội, cầu thủ này nhanh chân đá bồi từ ngoài vòng cấm, mở tỉ số cho U19 Thái Lan.

Thế nhưng ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Muhammad Robbie đã gỡ hòa cho U19 Indonesia.

Bước sang hiệp 2, Sirisawat khiến cả nhà thi đấu Nonthaburi vỡ òa ở ngay những phút đầu. Cầu thủ này có pha xử lý cá nhân khéo léo, lắc hông đẩy bóng sang chân phải rồi tung cú đặt lòng chuẩn xác vào góc cao, hạ gục thủ môn U19 Indonesia.

Bị dẫn bàn, đội bóng Xứ vạn đảo buộc phải mạo hiểm dâng cao tấn công nhiều hơn. Nhưng rồi khi chưa kịp có bàn thắng, U19 Indonesia đã phải nhận thêm bàn thua khi bị phản công. Sattawut Srithong là cầu thủ lập công cho U19 Thái Lan.

Những phút còn lại chứng kiến nỗ lực trong vô vọng của U19 Indonesia. Đội bóng này cố gắng đẩy đội hình lên, chơi power-play nhưng không tạo được cơ hội nguy hiểm rõ rệt. Thậm chí nếu U19 Thái Lan may mắn hơn, họ đã có thể ghi thêm bàn thắng.

Chung cuộc, U19 Thái Lan giành thắng lợi với tỉ số 3-1, qua đó giành chức vô địch giải U19 futsal Đông Nam Á 2025, qua đó gỡ gạc lại một năm không thành công cho bóng đá Thái Lan.

Cũng ở giải đấu này, U19 Việt Nam giành vị trí thứ tư sau khi thua U19 Malaysia ở trận tranh giải Ba (hòa 2-2 chung cuộc, thua 3-4 ở loạt đá luân lưu).