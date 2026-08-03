Tuyển Indonesia đón tin vui trước giờ đấu Việt Nam

Tuyển Indonesia nắm lợi thế lớn.

Theo thông báo chính thức từ LĐBĐ Indonesia, toàn bộ số lượng vé của trận đấu Indonesia vs Việt Nam (20h30 ngày 3/8) thuộc khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2026 đã được bán hết. SVĐ Pakansari với khán đài 30.000 chỗ ngồi sẽ được phủ kín, mang tới nguồn động lực mạnh mẽ cho đội bóng xứ Vạn đảo.

Thông báo bán hết vé trận Indonesia vs Việt Nam từ LĐBĐ Indonesia

Ở chiều ngược lại, với đội tuyển Việt Nam, bầu không khí "rực lửa" trên SVĐ Pakansari sẽ mang tới sức ép không nhỏ cho HLV Kim Sang-sik cũng như các cầu thủ. Những chuyến làm khách tới Indonesia chưa bao giờ dễ dàng, nhưng riêng các trận đấu trên sân Pakansari lại càng khó khăn gấp bội.

10 năm trước, đội tuyển Việt Nam từng để thua tuyển Indonesia với tỉ số 1-2 ở trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2016. Khán đài SVĐ Pakansari khi đó cũng ghi nhận con số 30.000 CĐV.

Tại Asiad 2018, U23 Việt Nam có 2 trận đấu trên sân Pakansari và đều thua. Đầu tiên là trận bán kết gặp U23 Hàn Quốc, thầy trò HLV Park Hang-seo để thua với tỉ số 1-3. Tiếp theo là trận tranh hạng ba, U23 Việt Nam gục ngã trước U23 UAE trong loạt đá luân lưu 11m.

Trở lại với AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam cần một kết quả tốt trước Indonesia để nuôi hi vọng cạnh tranh tấm vé bán kết. Hi vọng rằng HLV Kim Sang-sik - người đã phá được nhiều "cái dớp" - sẽ giúp đoàn quân áo đỏ một lần nữa thay đổi lịch sử.