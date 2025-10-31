Tuyển Indonesia chật vật thoát thua, gặp khó trước khi đấu World Cup

Đêm 30/10 (giờ Việt Nam), đội tuyển trẻ U17 Indonesia có trận giao hữu cuối cùng trước VCK U17 World Cup, chạm trán U17 Panama.

Cách đây 2 năm, hai đội U17 Indonesia và Panama cũng từng gặp nhau ở vòng bảng tại VCK U17 World Cup 2023. Khi đó, đội bóng xứ Vạn đảo có lợi thế sân nhà nhưng phải vất vả mới có được trận hòa 1-1.

Trận đấu đêm qua cũng diễn ra với kịch bản khá tương tự. Panama nhập cuộc tốt hơn và có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 41.

Sang hiệp hai, U17 Indonesia với đội hình tốt nhất đã dồn lên tấn công, nhưng cũng phải rất vất vả mới có được bàn gỡ hòa 1-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

U17 Indonesia phải rất vất vả mới cầm hòa được Panama.

Như vậy, U17 Indonesia đã khép lại chuỗi 3 trận giao hữu với kết quả không thắng trận nào. Trước khi bị Panama cầm hòa, đội bóng xứ Vạn đảo để thua Paraguay 1-2 và hòa Bờ Biển Ngà 1-1.

Vào ngày mai (1/11), thầy trò HLV Nova Arianto sẽ lên đường sang Qatar để dự VCK U17 World Cup. Đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á nằm ở bảng đấu khó (bảng H) cùng Brazil, Zambia và Honduras.

Trước chuyến hành quân, HLV Nova Arianto nhắc nhở các học trò cần tập trung cao độ khi bước vào giải đấu danh giá: “Tôi hy vọng các cầu thủ có thể tiếp tục suy ngẫm vì một lần nữa, chúng ta chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến World Cup.

Tôi yêu cầu các cầu thủ tập trung hơn để có thể đạt được mục tiêu giành điểm trong trận đấu đầu tiên. Hy vọng chúng tôi sẽ thành công”.

Theo lịch, U17 Indonesia sẽ đá trận mở màn gặp Zambia vào tối 4/11.