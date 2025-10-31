“Đè bẹp” đối thủ trong mưa bàn thắng, tuyển Thái Lan đoạt danh hiệu ở giải châu Á

Do để thua ở bán kết nên tuyển futsal U16 Thái Lan phải đá trận tranh hạng Ba với Uzbekistan tại Đại hội Thể thao Trẻ châu Á, vào tối 30/10.

Trước một đối thủ khá mạnh song U16 Thái Lan đã chơi cực kỳ áp đảo. Với lực lượng mạnh nhất, các cầu thủ Thái Lan kiểm soát thế trận nhưng đến phút 16 mới có bàn mở tỷ số. Chỉ 1 phút sau, Thái Lan có bàn nhân đôi cách biệt.

Hiệp hai mới là thời điểm Thái Lan chơi ấn tượng hơn. Họ liên tục dồn ép và dứt điểm về phía cầu môn Uzbekistan. Đây cũng là hiệp đấu mà hai đội đều ghi được những bàn thắng, nhưng Thái Lan đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-2.

Với chiến thắng đầy thuyết phục, Thái Lan đoạt HCĐ ở Đại hội Thể thao Trẻ châu Á. Đây cũng là thành tích tốt nhất khi futsal Thái Lan tham dự đấu trường này.

Các cầu thủ Thái Lan thi đấu rất ấn tương trước khi rời giải châu Á.

Sau trận, HLV Eloy Alonso bên phía Thái Lan đã hết lời ca ngợi các học trò: "Trước hết, tôi muốn chúc mừng tất cả các cầu thủ. Họ đã làm việc vô cùng chăm chỉ trong hơn một tháng rưỡi qua và thể hiện cực kỳ xuất sắc trong suốt giải đấu. Họ thực sự xứng đáng với tấm huy chương lịch sử này.

Đó là một trận đấu rất hay, và chúng tôi một lần nữa khẳng định rằng, trừ khi có điều gì đó 'bất thường', chúng tôi có thể đối đầu trực tiếp với bất kỳ đội tuyển quốc gia U16 nào.

Uzbekistan là một đối thủ rất mạnh, đặc biệt là trong hiệp một, họ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng tôi vì họ thường xuyên sử dụng thủ môn để tấn công. Chúng tôi biết điều đó và đã lên kế hoạch để đối phó. Tất cả các cầu thủ đều phòng ngự rất tốt.

Trong hiệp hai, tôi nghĩ đó là hiệp đấu hay nhất của chúng tôi trong toàn bộ giải đấu. Chúng tôi đã chơi tấn công hiệu quả và kỷ luật trong phòng ngự. Chúng tôi đã phòng ngự rất tốt lối chơi tấn công của họ, và cuối cùng đã giành được chiến thắng xứng đáng.

Cá nhân tôi rất vui mừng khi mang huy chương đồng về cho Thái Lan và tự hào về thế hệ cầu thủ này. Họ sẽ từng bước trưởng thành và trong tương lai, họ có thể mang lại nhiều niềm vui hơn nữa cho CĐV Thái Lan”.



