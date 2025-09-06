Tuyển Hàn Quốc đại thắng, khiến Indonesia vào thế nguy hiểm sau trận đấu tai hại với tuyển Lào

Ở trận ra quân hôm 3/9 vừa qua, U23 Lào tạo nên bất ngờ lớn khi cầm hòa U23 Indonesia 0-0. Đến chiều nay, đội bóng Xứ triệu voi phải chạm trán với một đối thủ khó chơi hơn rất nhiều. Đó là U23 Hàn Quốc.

Tiếp tục chơi kiên cường và lăn xả, U23 Lào mang đến khá nhiều cho khăn cho U23 Hàn Quốc. Hàng phòng ngự kín kẽ của U23 Lào giúp đội bóng này trụ vững đến gần hết hiệp 1. Phải đến phút 44, U23 Hàn Quốc mới có được bàn mở tỉ số do công của Joung Jihun.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Lee Kyudong giúp đội bóng Xứ kim chi nhân đôi cách biệt ở phút 45+4 sau một pha lộn xộn trong vòng cấm.

Cho Sanghyeok (phải) lập hattrick trong hiệp 2.

Bước sang hiệp 2, thể lực dần suy giảm khiến các cầu thủ Lào không còn duy trì được sự đeo bám. Hệ quả là đội bóng này liên tiếp phải nhận 5 bàn thua ở các phút 50, 60, 69, 71 và 90+1.

Thắng 7-0 chung cuộc, U23 Hàn Quốc dẫn đầu bảng J với 6 điểm, hiệu số +12 sau 2 lượt trận. Kết quả này khiến U23 Indonesia lâm vào thế khó.

Nếu thắng U23 Macao (Trung Quốc) vào tối nay, đội bóng Xứ vạn đảo cũng mới chỉ có được 4 điểm. Khi ấy, U23 Indonesia buộc phải đánh bại U23 Hàn Quốc ở lượt cuối mới có thể giành ngôi nhất bảng. Đây chắc chắn là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Kể cả khi hòa U23 Hàn Quốc, U23 Indonesia cũng chỉ có được 5 điểm. Thành tích này sẽ khiến họ bất lợi khi xét thông số với các đội nhì bảng khác (nhiều khả năng sẽ có từ 6 điểm trở lên).

Theo điều lệ vòng loại U23 châu Á 2026, 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì xuất sắc nhất sẽ cùng chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út giành vé dự vòng chung kết.