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Tuyến đường sở hữu ba 'lá phổi xanh' giữa đô thị cao tầng phía Tây Hà Nội

Trọng Tài
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Giữa những khu nhà cao tầng ngày càng dày đặc, đoạn đường Tố Hữu, (từ nút giao với Trung Thư đến ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương), chỉ dài hơn 2 km nhưng có tới 3 hồ điều hòa, công viên và không gian xanh quy mô lớn, góp phần tạo cảnh quan, giảm ngập úng, điều hòa không khí và “giải nhiệt” cho khu vực phía Tây Hà Nội.

Ngắm những 'ốc đảo xanh' giữa đô thị cao tầng phía Tây Hà Nội.
- Ảnh 1.

Công viên hồ điều hoà Thanh Xuân (nằm trên đường Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám, một mặt nằm trên trục đường Vành đai 3) được khánh thành năm 2018, có diện tích hơn 13 ha.

- Ảnh 2.

Trong 8 năm hoạt động, công viên góp phần điều hòa không khí, tạo không gian xanh, trong lành và hỗ trợ tiêu thoát nước, giảm ngập úng cho các tuyến Tố Hữu, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Hoàng Minh Giám.

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- Ảnh 5.

Trong công viên, hồ điều hòa Thanh Xuân thu hút đông người dân đến tập thể dục, thư giãn mỗi ngày.

- Ảnh 6.

Nằm giữa công viên, hồ điều hòa Thanh Xuân và Hồ điều hòa Mễ Trì - Đồng Bông 2, công viên, hồ điều hòa Phùng Khoang có vai trò quan trọng trong việc thoát nước, chống ngập úng, cải thiện khí hậu, đồng thời tạo không gian xanh và góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Công viên, hồ điều hòa Phùng Khoang có tổng vốn đầu tư hơn 3.483 tỷ đồng, đi vào hoạt động từ đầu năm 2025 và được duy trì, bảo dưỡng thường xuyên, phục vụ tốt nhu cầu của người dân khu vực.

- Ảnh 9.
- Ảnh 10.
- Ảnh 11.

Với diện tích rộng, không gian thoáng đãng, nơi đây thường tập trung đông người dân đến thư giãn, tập thể dục.

- Ảnh 12.

Hồ điều hòa Mễ Trì - Đồng Bông 2 có tổng mức đầu tư gần 400 tỉ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 17,2 ha, trong đó diện tích mặt nước khoảng 12 ha.

- Ảnh 13.

Đây là một trong những dự án hạ tầng thoát nước trọng điểm của TP Hà Nội tại khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều khu dân cư và dự án xây dựng lớn như Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn và Đại Mỗ.

- Ảnh 14.

Đường Trung Thư chạy qua hồ điều hòa Mễ Trì - Đồng Bông 2, kết nối các khu dân cư đông đúc.

- Ảnh 15.

Người dân thoải mái đi dạo, vui chơi, tận hưởng các tiện ích.

- Ảnh 16.
- Ảnh 17.
- Ảnh 18.

Các công viên, hồ điều hoà này đóng vai trò như “lá phổi xanh”, giúp điều hoà không khí, chống ngập úng. Người dân kỳ vọng các công viên, hồ điều hòa tiếp tục được đầu tư, mở rộng, vừa tạo thêm không gian sinh hoạt, vừa góp phần giảm ngập cho thành phố.

Tags

Tố Hữu

Hồ điều hòa

Lê Văn Lương

Khuất Duy Tiến

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