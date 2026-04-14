Tuyến đường hơn 560 tỷ đồng vẫn 'chia cắt' sau 1 năm khánh thành

Tuyến tỉnh lộ 485B có chiều dài hơn 15km, tổng mức đầu tư hơn 560 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng tuyến tỉnh lộ 485B có tổng mức đầu tư trên 560 tỷ đồng, do Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Tuyến đường có chiều dài hơn 15km, bề mặt nền đường rộng 11m, gồm 2 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h; điểm đầu từ khu vực phà Kinh Lũng (xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình); điểm cuối giao với QL.21B (phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình). Công trình khởi công từ năm 2019, hoàn thành vào tháng 11/2024.

Tuyến đường sau khi hoàn thành được kỳ vọng góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông tuyến Vành đai II theo quy hoạch. Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường trăm tỷ này vẫn bị “đứt đoạn” tại vị trí giao cắt với tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh tại Km94+250 (phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình).

Sau hơn 1 năm hoàn thành xây dựng, tuyến đường vẫn bị "đứt đoạn"

Hệ thống rào chắn đường ngang qua đường sắt tại Km94+250 bị đóng, làm giảm hiệu quả khai thác của toàn tuyến

Dù đường ngang qua đường sắt tại Km94+250 đã được xây dựng theo thiết kế, phương tiện vẫn không thể lưu thông thẳng qua đường ngang để vào QL.10 và nối tiếp tuyến do rào chắn vẫn đóng. Để tiếp tục hành trình, người dân buộc phải đi vòng qua tuyến đường gom cách đó khoảng 200m, gây bất tiện và làm giảm hiệu quả khai thác của toàn tuyến.

Để thực hiện việc đóng đường ngang tại Km93+893, chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng đường gom ven kênh Nam nối từ đường ngang tại Km93+893 đến đường ngang tại Km94+250

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình, việc tổ chức mở đường ngang tại Km94+250 buộc phải đi kèm với việc đóng đường ngang hiện hữu tại Km93+893 (cách khoảng hơn 300m) theo đúng phương án kỹ thuật đã được phê duyệt. Trên cơ sở đó, trong quá trình triển khai dự án tỉnh lộ 485B, đơn vị đã đầu tư xây dựng tuyến đường gom dọc bờ kênh Nam, kết nối từ Km93+893 đến Km94+250 nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân.

Sau khi công trình hoàn thành, Cục Đường sắt Việt Nam đã kiểm tra, đồng thời ban hành quyết định bãi bỏ đường ngang tại Km93+893 và tổ chức giao thông qua đường sắt tại vị trí Km94+250, áp dụng từ ngày 6/2/2025.

Tuy nhiên, trước kiến nghị của người dân các tổ dân phố Chợ Gạo, Trình Xuyên, Trình Xuyên Thượng (phường Trường Thi) về việc giữ lại đường ngang tại Km93+893, Ban Quản lý dự án tạm thời chưa triển khai việc đóng đường ngang này. Đồng thời, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đối thoại, tăng cường tuyên truyền, giải thích và tiếp thu ý kiến người dân để có phương án xử lý phù hợp.

Đường ngang qua đường sắt tại Km93+893 đã có từ lâu, hằng ngày có rất đông người qua lại

Ông Nguyễn Văn Thành (trú tại Tổ dân phố Trình Xuyên) cho biết, đường ngang cắt qua đường sắt tại Km93+893 đã tồn tại từ lâu, là lối đi quen thuộc dẫn vào UBND phường Trường Thi, chợ, trường học và khu dân cư, mỗi ngày có rất đông người và phương tiện qua lại. Hiện khu vực này có bố trí người gác để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

“Việc đóng đường ngang tại Km93+893 sẽ khiến người dân sống gần đó phải đi vòng xa hơn. Học sinh đến trường cũng phải di chuyển thêm một đoạn qua QL.10, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, chúng tôi mong muốn được giữ lại đường ngang này để việc đi lại được thuận tiện. Trường hợp buộc phải đóng, chúng tôi mong muốn các cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư thêm tuyến đường gom phù hợp, bảo đảm an toàn và thuận lợi cho người dân”, ông Thành bày tỏ.

Vị trí đề xuất xây dựng tuyến đường gom dân sinh mới nằm sát bên phải đường ngang tại Km93+893 (hướng từ chợ Gạo ra ga Trình Xuyên).

Ông Đỗ Quang Lưu, Chủ tịch UBND phường Trường Thi cho biết, sau các cuộc đối thoại với người dân, địa phương đã thống nhất đề xuất phương án đầu tư tuyến đường gom dân sinh với chiều dài khoảng 248m, đồng thời cải tạo, sửa chữa khoảng 70m đường gom hiện hữu.

Hiện UBND phường đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị chấp thuận vị trí, quy mô xây dựng tuyến đường gom này. Nếu được chấp thuận, phường sẽ triển khai thi công ngay để sớm đưa đường ngang tại Km94+250 vào khai thác, góp phần phát huy hiệu quả đầu tư của tỉnh lộ 485B.