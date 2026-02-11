Tuyến đường dài 41 km gắn với 3 khu đô thị lớn của “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản có diễn biến mới

Tuyến đường trục phía Nam và dự án khu đô thị Thanh Hà.

Theo UBND TP Hà Nội, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc tổ chức giao thông tạm thời trên đoạn tuyến từ Km18+560 đến Km26+000 thuộc dự án đường trục phía Nam (tỉnh Hà Tây cũ).

Thời gian tổ chức giao thông tạm thời bắt đầu từ ngày 10/2/2026 và kéo dài đến hết ngày 31/3/2026.

Theo đó, các phương tiện được phép lưu thông trên đoạn từ Km18+560 đến Km26+000, tính từ cuối đoạn tuyến hiện đang khai thác đến nút giao với đường 428. Việc lưu thông được thực hiện theo hệ thống biển báo, sơn kẻ đường và đèn tín hiệu giao thông đã được lắp đặt trên tuyến.

Đây được xem là giải pháp kịp thời nhằm giảm áp lực giao thông cho khu vực phía Nam Thủ đô, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, du xuân trong dịp lễ, Tết.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 – đơn vị đầu tư dự án chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát và bố trí đầy đủ các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến, đặc biệt là hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch, cọc tiêu, phản quang.

Bên cạnh đó, hệ thống chiếu sáng, nhất là tại các nút giao quan trọng, cần được hoàn thiện và vận hành ổn định nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông vào ban đêm.

Được biết, từ năm 2008, tỉnh Hà Tây (cũ) đã ký Hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) thực hiện dự án đường trục phía Nam với Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) và Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) - tạm gọi là bên B.

Theo Hợp đồng BT, bên B tự thu xếp nguồn vốn tổ chức xây dựng và hoàn thành tuyến đường trục phía Nam có chiều dài 41 km. Để hoàn vốn của dự án đường trục phía Nam, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đã giao cho bên B thực hiện dự án khác, gồm 3 dự án bất động sản là dự án khu đô thị Thanh Hà A - Cienco 5, khu đô thị Thanh Hà B - Cienco 5 và khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco 5.

Đến năm 2016, Tập đoàn Mường Thanh do “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản đứng đầu đã mua lại 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 - thuộc Cienco 5.

Lễ Lễ