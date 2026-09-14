Tuyến đường biển phía Bắc đã phơi bày những mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Nga

Nga từng mời gọi các đối tác sử dụng Tuyến đường biển phía Bắc, nhưng giờ đây họ lại phải đối mặt với rắc rối.

Trong bối cảnh bất ổn xung quanh các tuyến giao thông hàng hải truyền thống, ngày càng nhiều nước bắt đầu xem xét Tuyến đường biển phía Bắc (NSR) như một lựa chọn thay thế khả thi, theo Trung tâm Quan hệ Quốc tế Deccan.

Trước đó, công ty vận tải biển Sea Legend của Trung Quốc đã khai trương tuyến vận tải container thường xuyên đầu tiên xuyên qua Bắc Cực, đặt tên là "Con đường tơ lụa băng giá".

Được chính thức gọi là "Tuyến đường cao tốc Bắc Cực Trung Quốc - Châu Âu", tuyến đường này nối Ninh Ba trên bờ biển phía Đông của Trung Quốc với Felixstowe ở Anh và đi theo Tuyến đường biển phía Bắc (NSR) của Nga.

Hành trình này dự kiến sẽ rút ngắn thời gian di chuyển 40 ngày giữa hai cảng xuống còn khoảng một nửa, tùy thuộc vào điều kiện băng giá. Bằng cách đi vòng qua bờ biển phía Bắc của Nga, các tàu cũng sẽ tránh được những điểm nghẽn giao thông khó khăn như eo biển Bab el-Mandeb.

Hàn Quốc cũng đã thực hiện một hành trình tương tự theo cùng tuyến đường này.

Nga yêu cầu tàu vận tải đi qua tuyến NSR phải sử dụng dịch vụ hoa tiêu và tàu phá băng do mình cung cấp.

Trong khi đó các công ty vận tải biển lớn của phương Tây gồm: Maersk, MSC, CMA CGM và Hapag-Lloyd... đã ngừng hoạt động trong khu vực, viện dẫn không chỉ rủi ro về môi trường và hàng hải, mà còn cả các lệnh trừng phạt và khó khăn về bảo hiểm, bài báo nêu rõ.

Đồng thời hoạt động quân sự cũng đang gia tăng trong khu vực, không chỉ liên quan đến các quốc gia xung quanh mà còn cả những cường quốc xa hơn. Cùng lúc đó, Ấn Độ nhấn mạnh mặc dù Nga sẽ cố gắng áp đặt các điều khoản giao thông trên lãnh thổ của mình, nhưng nhiều người sẽ phản đối điều này.

"Chế độ cấp phép và hoa tiêu bắt buộc do Nga quy định mâu thuẫn gay gắt với nguyên tắc truyền thống về tự do hàng hải do Mỹ và các nước khác đề xướng.

Việc Trung Quốc công khai nhấn mạnh Tuyến đường biển phía Bắc như một hành lang quốc tế tạo ra mâu thuẫn pháp lý ngầm với cách tiếp cận quản lý của Nga, điều này có thể trở nên rõ ràng nếu khối lượng vận chuyển hàng hóa tăng lên hoặc quan hệ xấu đi", bài báo kết luận.