Tuyến cao tốc 11.500 tỉ đồng: Không có trạm thu phí, cấm xe máy lưu thông

Ngày 1/4, Cục Quản lý đường bộ III – Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn (tỉnh Thừa Thiên Huế) – Tuý Loan (TP Đà Nẵng) nhằm đưa vào vận hành, khai thác trong tháng 4/2022.

Buổi kiểm tra có sự tham gia của nhiều đơn vị gồm Cục Cảnh sát Giao thông – Bộ Công an, CSGT Công an TP Đà Nẵng, Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng, Sở Giao thông TP Đà Nẵng cùng đại diện UBND huyện Hoà Vang, UBND xã Hoà Bắc và đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Tuý Loan có tổng chiều dài 77,5km, bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) và kết thúc tại nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) có tổng vốn đầu tư 11.500 tỉ đồng.

Các cơ quan chức năng kiểm tra tuyến đường La Sơn - Tuý Loan

Tại cuộc họp, Cục Quản lý đường bộ III, chủ đầu tư cho hay khi đưa vào vận hành vào tháng 4/2022, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Tuý Loan sẽ không có trạm thu phí hoạt động. Ngoài ra, tuyến đường này cũng sẽ cấm xe máy lưu thông, vận tốc tối đa của các phương tiện là 80km/h.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III, cho biết qua kiểm tra, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Tuý Loan còn 7 vị trí rào tôn sóng bị tháo dỡ để đấu nối trái phép vào đường La Sơn – Tuý Loan và 2 vị trí hàng rào bảo vệ hành lang an toàn người dân tự phá dỡ.

Ông Bình cho biết trong những ngày tới, chủ đầu tư và chính quyền địa phường cần tiếp tục tuyên truyền để đóng hoàn toàn các điểm đấu nối này.

"Nếu người dân không chấp hành thì cần có biện pháp cưỡng chế đóng lại vì để lại rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn giao thông khi các phương tiện lưu thông qua lại", ông Bình cho biết.

Cao tốc La Sơn - Tuý Loan nhìn từ trên cao

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng, nhận định còn nhiều điểm phải bổ sung trên tuyến đường này khi đưa vào khai thác nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Ông Truyền nhận định các tuyến đường đấu nối hiện nay nếu không đóng hoàn toàn sẽ rất nguy hiểm, trực tiếp đe doạ tính mạng người dân.

Ngoài ra, Đại tá Truyền chỉ ra thêm nhiều thiếu sót hiện tại trên tuyến như thiếu biển báo cấm xe máy từ 2 đầu tuyến, thiếu biển báo địa giới hành chính, biển báo hiệu đường bộ cần được chiếu sáng vào ban đêm.

Đại tá Truyền đề nghị chủ đầu tư nhanh chóng bổ sung để người dân lưu thông an toàn khi tuyến đường chính thức được vận hành.

Cao tốc La Sơn - Tuý Loan

Ông Nguyễn Minh Khánh, Trưởng phòng Kỹ thuật – Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, cho hay tinh thần của chủ đầu tư và Bộ Giao thông vận tải là sớm đưa vào khai thác tuyến đường càng sớm càng tốt.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung những thiếu sót, hạn chế, đặc biệt là hệ thống biển báo trước khi vận hành, khai thác", ông Khánh nói.

Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết sẽ báo cáo Tổng cục Đường Bộ, Bộ Giao thông vận tải về các vấn đề liên quan và xin ý kiến để khai thác, vận hành tuyến cao tốc La Sơn – Tuý Loan trước ngày 10/4.

