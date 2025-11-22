Tuyển Campuchia thua đau đối thủ yếu, đối diện kịch bản bị loại cay đắng tại giải châu Á

Tại bảng B vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Campuchia nằm ở nhóm hạt giống số 4, trong khi U17 Pakistan ở nhóm hạt giống số 6. Bởi vậy, giới chuyên môn đánh giá cao khả năng đại diện Đông Nam Á sẽ giành thắng lợi ở trận ra quân vào tối nay (22/11). Nhưng rồi bất ngờ đã xảy ra.

U17 Campuchia nhập cuộc tự tin nhưng họ nhanh chóng nhận ra U17 Pakistan không phải đối thủ dễ bắt nạt. Hai đội liên tiếp có những pha ăn miếng trả miếng, trong bối cảnh trận đấu diễn ra cởi mở.

Phút 36, Muhammad Abdullah mở tỉ số cho U17 Pakistan. Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, Pimakara Pov giúp U17 Campuchia gỡ hòa với pha đá phạt đền thành công.

Bàn gỡ của Pimakara Pov không thể giúp U17 Campuchia có điểm trong ngày ra quân.

Thế trận giằng co tiếp tục được hai bên duy trì trong hiệp 2. Và rồi với nền tảng thể lực tốt hơn, U17 Pakistan đã bứt lên ở cuối trận.

Phút 79, Abdul Samad khiến các đồng đội vỡ òa khi dứt điểm chính xác, nâng tỉ số lên 2-1 cho U17 Pakistan. Bàn thua khiến U17 Campuchia cuống cuồng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ ở những phút còn lại. Nhưng rồi đội bóng Đông Nam Á dính phải đòn phản công và phải nhận thêm bàn thua ở phút 90+9.

Thua 1-3 chung cuộc, U17 Campuchia tự làm khó mình trong cuộc cạnh tranh tấm vé duy nhất tại bảng B. Sau lượt trận mở màn, đội bóng này cùng với U17 Guam và chủ nhà U17 Kyrgyzstan xếp ở nhóm cuối với 0 điểm. Trong khi đó, U17 Lào, U17 Pakistan và U17 Yemen dẫn đầu với thắng lợi đầu tay.

Trong bổi cảnh những đối thủ tiếp theo được dự báo còn khó chơi hơn rất nhiều, cơ hội để giành điểm của U17 Campuchia ở vòng loại sẽ rất khó khăn.

Cục diện bảng B sau lượt trận đầu tiên.