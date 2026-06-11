Tuyển Campuchia thua đậm, ngậm ngùi nhìn tuyển Thái Lan vào chung kết giải Đông Nam Á

Trận bán kết 1 giải U19 Đông Nam Á 2026 vào chiều nay (11/6) đã diễn ra với thế trận một chiều, nơi U19 Thái Lan áp đảo hoàn toàn U19 Campuchia.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U19 Campuchia nhập cuộc đầy tự tin và thậm chí tạo ra tình huống sóng gió đầu tiên ở phút thứ 3. Tuy nhiên, đó cũng là một trong số ít những pha bóng đáng chú ý mà đội bóng xứ Chùa tháp thực hiện được trước sức ép ngày càng lớn từ phía U19 Thái Lan.

Sau quãng thời gian đầu gặp khó khăn trước lối chơi áp sát của đối thủ, U19 Thái Lan dần lấy lại quyền kiểm soát. Phút 20, Siwakorn tung cú dứt điểm nguy hiểm khiến thủ môn Mat Farib phải trổ tài cứu thua trước khi bóng tìm đến cột dọc.

Sức ép liên tục của "Voi chiến" cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 32. Từ pha phát bóng cực kỳ chuẩn xác của thủ môn Poomraphee, Natthakit băng xuống tốc độ, vượt qua thủ môn đối phương rồi dễ dàng mở tỷ số cho U19 Thái Lan.

U19 Thái Lan thắng dễ U19 Campuchia.

Bàn thắng giúp đội nhất bảng B càng tự tin hơn. Đúng vào phút bù giờ hiệp một, Siwakorn thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Itthimon dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0, tạo lợi thế rất lớn trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, mọi thứ càng trở nên khó khăn với U19 Campuchia. Phút 60, Ovanda nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống phạm lỗi với Itthimon ở sát vòng cấm và bị truất quyền thi đấu. Chơi thiếu người trước đối thủ mạnh hơn về mọi mặt, đại diện Campuchia gần như không còn khả năng chống đỡ.

Tấm thẻ đỏ của trung vệ Ovanda khiến U19 Campuchia khó càng thêm khó.

U19 Thái Lan tiếp tục tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Phút 73, Siwakorn từng đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị sau khi VAR vào cuộc.

Dù vậy, đội bóng xứ Chùa Vàng không phải chờ đợi quá lâu để có bàn thắng thứ ba. Phút 81, Natthakit thoát xuống bên cánh phải rồi thực hiện đường tạt bóng chính xác để Itthimon bật cao đánh đầu cận thành, hoàn tất cú đúp.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 89, U19 Thái Lan còn có thêm bàn thắng thứ 4 khi hậu vệ Campuchia đá phản lưới nhà.

Với màn trình diễn thuyết phục, U19 Thái Lan chính thức giành vé vào chung kết giải U19 Đông Nam Á 2026 với thắng lợi 4-0. Đối thủ của họ ở trận chung kết sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa chủ nhà U19 Indonesia và U19 Australia. Trong khi đó, hành trình của U19 Campuchia khép lại với thành tích lần đầu tiên vào bán kết giải U19 Đông Nam Á.