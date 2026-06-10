Giải đấu "ám ảnh" nhất với bóng đá Việt Nam: 10 năm không vào nổi chung kết, 5 lần bị loại từ vòng bảng

Việt U19 Việt Nam không vào được bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026 đã nối dành chuỗi thành tích bết bát của bóng đá nước nhà tại giải đấu này.

Thất bại của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2026 vừa qua khiến người hâm mộ không khỏi hụt hẫng. Giải đấu này một lần nữa trở thành nơi “đi dễ khó về” với các cầu thủ trẻ của chúng ta.

Cụ thể, trong suốt hơn hai thập kỷ tồn tại của giải U19 Đông Nam Á (bao gồm các phiên bản U18, U19 và U20), đây vẫn là sân chơi khó chinh phục nhất đối với bóng đá trẻ Việt Nam.

Tính đến nay, giải đấu đã được tổ chức 20 lần nhưng U19 Việt Nam mới chỉ một lần bước lên ngôi vô địch vào năm 2007. Thành tích ấy khi đặt cạnh các đối thủ trong khu vực càng trở nên khiêm tốn. Thái Lan và Australia cùng sở hữu 5 chức vô địch. Myanmar, Malaysia và Indonesia cũng đã có 2 lần đăng quang.

Thậm chí Nhật Bản và Iran - những đội chỉ tham dự giải 1 lần với tư cách khách mời - cũng đều từng vô địch, ngang bằng với thành tích của U19 Việt Nam.

Thành tích của các đội bóng từng vô địch giải U19 Đông Nam Á.

Điều đáng nói hơn nằm ở sự sa sút trong giai đoạn gần đây. Đã tròn 10 năm kể từ lần gần nhất U19 Việt Nam góp mặt trong một trận chung kết Đông Nam Á. Từ năm 2016 đến nay, đội tuyển trẻ Việt Nam liên tục lỗi hẹn với trận đấu cuối cùng. Trong 7 kỳ giải diễn ra trong giai đoạn này, U19 Việt Nam cũng chỉ có đúng 2 lần vượt qua vòng bảng, vào các năm 2016 và 2022.

Những con số ấy tạo nên sự tương phản rất lớn với thành công của các cấp độ trẻ khác. Chỉ trong vài năm gần đây, bóng đá trẻ Việt Nam đã chứng kiến nhiều dấu mốc đáng nhớ. U17 Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á, đồng thời giành quyền tham dự U17 World Cup 2026. U23 Việt Nam cũng đang giữ ngôi vương Đông Nam Á và tiếp tục khẳng định vị thế khi lọt vào top 3 giải châu lục hồi đầu năm.

U19 Việt Nam phải dừng bước ngay sau vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2026.

Không chỉ có danh hiệu, các đội trẻ Việt Nam còn cho thấy sự ổn định ở đấu trường châu lục. Cả U17 và U23 đều đã giành vé tham dự các vòng chung kết châu Á gần nhất. Trong khi đó, lứa U19 lại đang đối mặt với nhiều dấu hỏi. Chỉ cách đây không lâu, U20 Việt Nam đã không thể vượt qua vòng chung kết U20 châu Á 2025, qua đó lỡ hẹn với những mục tiêu lớn hơn.

Chính vì vậy, thất bại tại giải U19 Đông Nam Á năm nay không đơn thuần là một kết quả đáng quên. Nó phản ánh những khó khăn thực sự trong quá trình chuyển tiếp giữa các lứa tuổi của bóng đá trẻ Việt Nam.

Dù vậy, bi quan là điều không cần thiết. U19 Việt Nam đến giải đấu năm nay mà không có trong tay lực lượng mạnh nhất. Nhiều gương mặt được đánh giá cao như Gia Bảo, Lê Phát hay Quang Kiệt đều không thể góp mặt. Đội hình hiện tại vì thế mang tính thử nghiệm nhiều hơn, đồng thời tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Ở một góc độ khác, thất bại sớm đôi khi cũng là bài học cần thiết cho sự trưởng thành. Những hạn chế về bản lĩnh thi đấu, khả năng tận dụng cơ hội hay sự ổn định trong các thời điểm quyết định đều là điều mà các cầu thủ trẻ cần trải nghiệm và khắc phục.

Phía trước U19 Việt Nam vẫn còn mục tiêu quan trọng hơn. Cuối tháng 8 và đầu tháng 9 tới, vòng loại U20 châu Á 2027 sẽ diễn ra. Đó mới là sân khấu thực sự để thế hệ cầu thủ này chứng minh giá trị của mình, đồng thời lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

U19 Việt Nam cần sớm lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á, nơi các đối thủ sẽ là Iran, Triều Tiên và Palestine.

U19 Đông Nam Á tiếp tục là giải đấu khắc nghiệt nhất với bóng đá Việt Nam. Nhưng lịch sử cũng cho thấy mọi thành công đều bắt đầu từ những lần vấp ngã. U19 Việt Nam từng chỉ giành HCĐ giải U19 Đông Nam Á 2016, nhưng rồi sau đó đã giành vé dự U20 World Cup 2017.

Điều quan trọng nhất lúc này không phải là tiếc nuối vì một giải đấu đã qua, mà là cách các cầu thủ đứng dậy, sửa chữa những hạn chế và bước tiếp trên hành trình phía trước. Bởi tương lai của bóng đá Việt Nam vẫn đang chờ đợi chính họ viết nên.