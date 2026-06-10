Tân vương V.League chia tay ngoại binh được định giá 12 tỷ, chiêu mộ ngôi sao chất lượng thay thế

Với việc sẽ dự cúp châu Á và Đông Nam Á mùa sau, CLB CAHN sẽ thanh lọc đội hình và tăng cường thêm những ngoại binh chất lượng.

Theo đó, CLB CAHN quyết định không gia hạn hợp đồng với trung vệ Hugo Gomes. Cầu thủ người Brazil từng là trụ cột của đội bóng ở mùa giải 2024/25, với tổng cộng 37 lần ra sân, trong đó có 23 trận ở V.League, 9 trận tại cúp C1 Đông Nam Á. Tuy nhiến tới lượt về mùa 2025/26, tình hình đã thay đổi với trung vệ sinh năm 1995 này.

Hugo Gomes chia tay CLB CAHN sau 2 mùa giải gắn bó.

Hugo Gomes chỉ được HLV Polking trọng dụng trong giai đoạn lượt đi, với 11 trận ở V.League,7 trận cúp C2 châu Á và 5 trận ở cúp C1 Đông Nam Á. Bắt đầu từ tháng 2/2026, anh gần như “biến mất” khỏi đội hình CLB CAHN.

Trong 17 vòng đấu tính từ thời điểm đó đến hết giải, Hugo Gomes chỉ có 3 lần được ra sân, với tổng số phút thi đấu chỉ là 28, trung bình 9,3 phút/trận. Còn lại, anh không được HLV Polking điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu.

Trung vệ cao 1m87 không còn nằm trong kế hoạch của ông Polking. Việc ít được ra sân cũng dẫn đến việc mức định giá trên chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt của Hugo Gomes giảm từ 550 nghìn euro xuống còn 400 nghìn euro, tương đương hơn 12 tỷ đồng.

Hiện tại, Hugo Gomes cũng đã cùng gia đình bay về Brazil và không dự lễ mừng công cho chức vô địch V.League 2025/26 cùng toàn đội.

HLV Polking không sử dụng Hugo Gomes trong nửa sau mùa giải 2025/26.

Theo tìm hiểu, CLB CAHN đang lên kế hoạch chuyển nhượng để chuẩn bị cho mùa giải đầy bận rộn sắp tới. Chức vô địch V.League giúp đội bóng này giành vé dự vòng play-off cúp C1 châu Á. Đối thủ của CLB CAHN sẽ là Adelaide United. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 11/8 tới trên đất Australia.

Nếu không thắng, đại diện của Việt Nam sẽ xuống chơi tại cúp C2 châu Á. Đồng thời, đội bóng này cũng có suất dự cúp C1 Đông Nam Á. Điều đó cho phép CLB CAHN được tăng cường ngoại binh, bởi giải châu Á không giới hạn số lượng cầu thủ nước ngoài mà mỗi đội bóng được phép sử dụng.

Điều này hứa hẹn sẽ có một bản hợp đồng chất lượng ở hàng thủ được đưa về, thay thế cho suất ngoại binh mà Hugo Gomes để lại.