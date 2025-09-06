Tuyển Campuchia thắng ngọt, vượt mặt đội Tây Á giành lấy ngôi nhì bảng giải châu lục

Vào tối nay (6/9), U23 Campuchia bước vào lượt trận thứ hai và chạm trán U23 Pakistan. Trước đó, đội bóng này đã gây bất ngờ lớn khi cầm hòa U23 Oman 0-0 ở trận ra quân.

Lần này trước đối thủ dễ chơi hơn, U23 Campuchia chủ động chọn lối đá tấn công. Điều này khiến trận đấu trở nên cởi mở khi U23 Pakistan cũng không ngần ngại chơi đôi công, chứ không hề có ý định phòng ngự co cụm.

Phút 31, tận dụng pha lên bóng bất thành của U23 Pakistan, U23 Campuchia phản công nhanh. Từ cánh trái, bóng được đẩy vào trung lộ, Yem Devit nhanh chân tận dụng tình huống lộn xộn ngay trước cửa khung thành, tung cú sút từ cự ly chỉ hơn 4m, mở tỉ số trận đấu.

Yem Devit ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bàn thắng tiếp thêm sự hưng phấn của các cầu thủ Campuchia. Họ liên tục dồn ép, đẩy U23 Pakistan lùi về phần sân nhà. Tuy nhiên sự thiếu chuẩn xác trong những đường chuyền quyết định khiến U23 Campuchia dù cầm bóng tốt hơn nhưng lại không tạo ra được những cơ hội thực sự nguy hiểm.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà Campuchia tiếp tục đẩy cao đội hình. Trong khi đó, thời tiết nóng ẩm tại Đông Nam Á dường như khiến đội khách Pakistan nhanh xuống sức. Điều này vô tình khiến nhịp độ trận đấu bị giảm đi, do cả hai đội không còn chơi đôi công được như hiệp 1.

U23 Campuchia vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng những pha tạt bổng và sút xa của đội bóng này không có được sự chính xác cần thiết.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về U23 Campuchia. Sau 2 lượt trận, đội bóng này xếp nhì bảng G với 4 điểm. Ở lượt cuối, họ sẽ chạm trán đội đầu bảng U23 Iraq (6 điểm). Trước đó vào buổi chiều, U23 Iraq đã đánh bại U23 Oman với tỉ số 1-0.

Kết quả: U23 Campuchia 1-0 U23 Pakistan

Ghi bàn: Yem Devit 31’