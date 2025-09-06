Đội bóng Đông Nam Á khiến tuyển Nhật Bản hú vía, suýt tạo nên cú sốc lớn ở giải châu Á

Ở trận ra quân bảng B vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Myanmar gây bất ngờ lớn khi cầm hòa U23 Kuwait với tỉ số 0-0. Đến chiều nay (6/9), đội chủ nhà gặp phải chạm trán với U23 Nhật Bản, đội bóng mạnh tốp đầu châu lục.

Không bất ngờ khi U23 Nhật Bản sớm kiểm soát thế trận. Trước đó, đội bóng này đã thắng dễ U23 Afghanistan 3-0 ở lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên lần này, thử thách dành cho U23 Nhật Bản lớn hơn khá nhiều.

Thủ môn U23 Myanmar khóc nức nở khi đội nhà phải nhận bàn thua ở phút cuối.

Với lợi thế được chơi trên sân nhà Thuwunna, cộng thêm tiết trời hơn 30 độ C khá nóng khiến U23 Nhật Bản gặp khó, U23 Myanmar chơi đầy tự tin và hóa giải được mọi đường tấn công của đối thủ trong hiệp 1.

Phải đến đầu hiệp 2, Okabe mới giúp U23 Nhật Bản tạo nên được sự khác biệt. Tận dụng tốt pha phối hợp nhanh của đồng đội, cầu thủ này có mặt đúng lúc đúng chỗ để dứt điểm mở tỉ số trận đấu.

Tuy nhiên kịch tích được đẩy lên khi Swan Htet bất ngờ gỡ hòa 1-1 cho U23 Myanmar ở phút 79. Điều này khiến U23 Nhật Bản không thể chơi thong dong mà buộc phải đẩy đội hình lên tấn công toàn lực trong những phút còn lại.

Thủ môn U23 Myanmar đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể cản phá thành công quả đá 11m của đối phương.

Và rồi đúng vào phút 90, hậu vệ U23 Myanmar phạm lỗi tai hại trong vòng cấm khiến đội nhà bị thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Gaku Nawata đặt lòng hiểm hóc hạ gục thủ môn U23 Myanmar.

Thắng 2-1 chung cuộc, U23 Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu bảng B với 6 điểm và gần như sẽ giành vé dự vòng chung kết. Trong khi đó, trận thua này khiến cơ hội giành 1 trong 4 suất nhì bảng xuất sắc nhất của U23 Myanmar trở nên vô cùng khó khăn (mới có 1 điểm sau 2 trận). Đó có lẽ cũng là lý do các cầu thủ Myanmar bật khóc sau khi trận đấu khép lại.