Thắng vỡ òa phút 90+4, cường địch Tây Á vẫn có nguy cơ thất thế trước U23 Việt Nam ở lượt cuối

Tại bảng C, U23 Yemen được đánh giá là đối thủ chính cạnh tranh ngôi đầu bảng với U23 Việt Nam. Ở trận ra quân, đội bóng Tây Á đã vượt qua U23 Singapore với tỉ số 2-1. Tới chiều nay (6/9), U23 Yemen trạm chán với U23 Bangladesh - đội bóng trước đó đã thua U23 Việt Nam 0-2.

U23 Yemen gặp phải vô vàn khó khăn trước U23 Bangladesh.

Dù được đánh giá cao hơn và nhập cuộc đầy hứng khởi, U23 Yemen đã trải qua 90 phút cực kỳ vất vả trước đối thủ U23 Bangladesh.

Ngay từ những phút đầu, các cầu thủ Yemen dồn ép liên tục. Al Sharafi thậm chí đã có cơ hội đối mặt với thủ môn ở phút thứ 5 nhưng không thể tận dụng. Sau đó, Anwar rồi Al Shami liên tục thử vận may bằng những cú sút xa nhưng thiếu chính xác.

Bên kia chiến tuyến, U23 Bangladesh không chỉ phòng ngự kiên cường mà còn tạo ra những tình huống đáp trả khá nguy hiểm. Phút 32, một cú sút xa của họ suýt chút nữa mở tỷ số nếu không có pha bay người cứu thua xuất sắc của thủ môn Yemen.

U23 Bangladesh có những pha phản đòn khá nguy hiểm.

Sang hiệp 2, thế trận càng trở nên căng thẳng. U23 Yemen kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng tỏ ra bế tắc, còn U23 Bangladesh chắt chiu cơ hội phản công bằng những pha dứt điểm từ xa.

Phải đến khoảng thời gian cuối trận, khi thể lực đối phương suy giảm, U23 Yemen mới liên tiếp tạo ra các cơ hội rõ rệt. Tuy vậy, sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm đã khiến họ không thể một lần xuyên thủng mành lưới.

Tưởng như U23 Yemen sẽ phải ôm hận thì việc U23 Bangladesh phải nhận 1 thẻ đỏ ở cuối trận đã khiến tình thế thay đổi. Đội bóng Tây Á có thêm những khoảng trống đến tấn công, và rồi đến phút 90+4, Abdo Al-Awami đệm bóng chính xác trong thế không ai kèm ở trong vòng cấm, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Abdo Al-Awami trở thành người hùng của U23 Yemen.

Sau 2 lượt trận, U23 Yemen giành được 6 điểm, hiệu số +2, tạm vươn lên dẫn đầu bảng C. Tuy nhiên nếu U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore vào tối nay với bất kỳ tỉ số nào, đội quân của HLV Kim Sang-sik sẽ giành lại ngôi đầu với 6 điểm trong tay.

Ở lượt cuối, U23 Yemen sẽ trạm chán U23 Việt Nam. Khi ấy, đội chủ nhà chỉ cần hòa để giữ vững ngôi đầu bảng, qua đó có vé đi tiếp. Theo điều lệ vòng loại U23 châu Á 2026, 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì xuất sắc nhất sẽ cùng chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út giành vé dự vòng chung kết.