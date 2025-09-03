Tuyển Campuchia tạo "địa chấn" tại giải châu Á

Mặc dù nắm lợi thế sân nhà, U23 Campuchia không được đánh giá cao tại bảng G vòng loại U23 châu Á 2026. Đội bóng xứ Angkor nằm chung bảng với 2 đối thủ Tây Á là Iraq và Oman. Phong độ của họ thời gian gần đây cũng không thực sự tốt. Tại giải U23 Đông Nam Á 2025 hồi tháng 7 vừa qua, U23 Campuchia bị loại sớm mà không thắng nổi trận nào.

Nhưng trong trận ra quân gặp U23 Oman, đại diện Đông Nam Á đã tạo nên bất ngờ. Tinh thần thi đấu kiên cường giúp U23 Campuchia có được tỉ số hòa 0-0 trước đối thủ đến từ nền bóng đá top 11 châu Á.

U23 Campuchia (áo xanh) hòa 0-0 với U23 Oman

Với điểm số quý giá này, U23 Campuchia tạm thời cùng U23 Oman đứng nhì bảng G. Cơ hội để cạnh tranh 1 trong 2 vị trí đầu bảng đang mở ra với đội bóng xứ Angkor.

Thể thức vòng loại U23 châu Á quy định đội nhất bảng giành vé vào thẳng VCK. Đội nhì bảng sẽ so sánh thành tích với các đội nhì bảng còn lại để cạnh tranh tấm vé vớt (4 đội nhì bảng xuất sắc nhất giành vé vớt).

Lượt trận tiếp theo vào ngày 6/9, U23 Campuchia sẽ chạm trán U23 Pakistan. Trận đấu này được đánh giá là thời cơ thuận lợi để đại diện Đông Nam Á lấy thêm 3 điểm và tiếp tục cuộc đua với 2 "đại gia" Tây Á.