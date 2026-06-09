Tuyển Campuchia hòa khó tin nhờ 2 bàn phản lưới của Australia, loại tuyển Việt Nam để vào bán kết

Một kịch bản khó tin đã xảy ra ở trận U19 Australia gặp U19 Campuchia, dẫn đến việc U19 Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2026.

Trận đấu cuối cùng ở bảng C diễn trong bối cảnh người hâm mộ Việt Nam mong đợi U19 Australia sẽ đánh bại U19 Campuchia. Đó là kết quả giúp U19 Australia nhất bảng C, đồng thời mang đến tấm vé vào bán kết cho U19 Việt Nam, với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Và tin vui đã đến chỉ 3 phút sau khi bóng lăn. Mac Allister có bóng sau tình huống lộn xộn, căng ngang vào trong để Neil đệm bóng cận thành, mở tỉ số trận đấu.

Đến phút 18, tỉ số được nâng lên 2-0 cho U19 Australia. Crawford thoát xuống bên cánh trái và chuyền vào trong. Cú đệm của Baker đập trúng chân một cầu thủ Campuchia, nhưng sau đó Nunes băng vào sút bồi thành bàn.

U19 Campuchia tạo nên một trận đấu khó tin.

Nhìn U19 Australia sớm dẫn trước 2 bàn, có lẽ không ít người hâm mộ Việt Nam tin rằng tấm vé vào bán kết đã thuộc về Công Hậu và đồng đội. Nhưng rồi bi kịch đã xảy ra trong hiệp 2.

Phút 60, cầu thủ U19 Australia phản lưới nhà sau pha căng ngang của Sokea Sreng. Và rối đến phút 83, Marinucci lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà, giúp U19 Campuchia gỡ hòa 2-2.

Thậm chí đến cuối trận, tiền đạo Mac Allister của U19 Australia còn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2 chung cuộc. U19 Australia có 4 điểm, đứng đầu bảng C và sẽ gặp U19 Indonesia ở bán kết.

Trong khi đó, U19 Campuchia có 4 điểm, trở thành đội nhì bảng xuất sắc nhất và sẽ gặp U19 Thái Lan ở vòng sau. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Campuchia lọt vào bán kết giải U19 Đông Nam Á.

Bảng xếp hạng các đội nhì bảng.