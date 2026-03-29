Tuyên bố nghỉ vô thời hạn, hot girl xinh đẹp khiến fan hoảng sợ, vội lên tiếng đính chính

Trong bối cảnh nhiều ngôi sao trong ngành giải trí, hot girl thường lựa chọn giải nghệ đột ngột, không ít fan lập tức lo lắng rằng đây chính là dấu hiệu cho một lời chia tay sắp xảy ra.

Ngay sau khi thông báo được đăng tải, các diễn đàn và mạng xã hội nhanh chóng dậy sóng với hàng loạt suy đoán về tương lai của cô nàng hot girl.

Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đang chuẩn bị rời bỏ sự nghiệp, đặc biệt khi cụm từ vô thời hạn thường gắn liền với những quyết định mang tính bước ngoặt. Trước phản ứng dồn dập từ cộng đồng, Nanase Alice đã phải nhanh chóng lên tiếng để trấn an.

Trong chia sẻ mới nhất, Nanase Alice khẳng định việc tạm dừng không đồng nghĩa với giải nghệ. Cô cho biết đây chỉ là bước điều chỉnh định hướng công việc, nhằm dành thời gian cho những kế hoạch khác trong tương lai. Đáng chú ý, nữ diễn viên tiết lộ rằng các sản phẩm đã hoàn thành vẫn sẽ được phát hành đều đặn, dự kiến kéo dài đến khoảng tháng 10. Điều này phần nào giúp người hâm mộ yên tâm rằng cô chưa hoàn toàn rời xa lĩnh vực đã làm nên tên tuổi của mình. Không chỉ vậy, các hoạt động như fan meeting, sự kiện giao lưu hay lịch trình công tác quốc tế vẫn được giữ nguyên. Thậm chí, cô còn để ngỏ khả năng xuất hiện tại các sự kiện lớn cho thấy sự hiện diện của mình trong ngành vẫn chưa chấm dứt.

Một trong những chi tiết khiến fan chú ý là việc cô đổi tên tài khoản mạng xã hội sang Nanase Alice. Dù gây tò mò với nhiều người, nhưng với những fan lâu năm, đây thực chất là dấu hiệu cho thấy cô đang dần chuyển hướng sang lĩnh vực khác.

Trong thời gian gần đây, Nanase Alice đã tích cực hoạt động với vai trò DJ dưới nghệ danh Alice. Cô liên tục góp mặt tại nhiều sự kiện âm nhạc trong và ngoài Nhật Bản, từng biểu diễn tại nhiều quốc gia châu Á và nhận được phản hồi tích cực. Chính vì vậy, việc tạm dừng hoạt động được xem là bước đi hợp lý để cô tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc, lĩnh vực đang mang lại nhiều cơ hội mới.

Dù đã có lời giải thích rõ ràng, không ít người hâm mộ vẫn bày tỏ sự tiếc nuối khi tần suất xuất hiện của Nanase Alice trong các sản phẩm phim sẽ giảm đáng kể trong thời gian tới. Tuy nhiên, phần lớn đều cho rằng việc thử sức ở những lĩnh vực mới là điều cần thiết trong sự nghiệp phát triển của cô nàng.

