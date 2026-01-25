Tuyên bố mới nhất của ông Donald Trump liên quan Canada

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 24-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết rằng nếu Thủ tướng Canada Mark Carney "nghĩ rằng ông ấy định biến Canada thành một "cảng trung chuyển" để Trung Quốc đưa hàng hóa và sản phẩm vào Mỹ, thì ông ấy đã lầm to".

Ông Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social: "Trung Quốc sẽ nuốt chửng Canada, hủy hoại hoàn toàn các doanh nghiệp, cấu trúc xã hội và lối sống của họ. Nếu Canada ký thỏa thuận với Trung Quốc, họ sẽ ngay lập tức bị đánh thuế 100% đối với tất cả hàng hóa và sản phẩm vào Mỹ".

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 7-10-2025. Ảnh: AP

Theo tờ The Guardian, ông Donald Trump nhiều lần sử dụng công cụ thuế quan để buộc các nước phải tuân theo ý muốn của mình, và đôi khi thành công, mặc dù ông cũng thường xuyên rút lại những lời đe dọa cực đoan nhất.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước đó, ông rút lại lời đe dọa áp thuế toàn diện lên một số nước châu Âu để thuận đường cho Mỹ mua lại Greenland (hòn đảo bán tự trị thuộc Đan Mạch).

Ông khẳng định đã đạt được thỏa thuận khung về hòn đảo này trong tuần qua.

Bên cạnh lời đe dọa về thuế quan, một động thái đối ngoại khác của ông Donald Trump cũng gây xôn xao dư luận là việc ông thông báo Mỹ đã chiếm giữ số dầu trên các tàu chở dầu của Venezuela vừa bị bắt giữ gần đây.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Post đăng tải vào ngày 24-1, ông Donald Trump tuyên bố các nhà máy lọc dầu của Mỹ sẽ xử lý số dầu mà chính quyền của ông đã tịch thu từ các tàu chở dầu của Venezuela.

"Nói đơn giản thế này - họ không còn giọt dầu nào cả. Chúng tôi lấy số dầu đó" - ông Donald Trump nói với tờ New York Post. Ông cho biết số dầu này đang được tinh chế ở "nhiều nơi khác nhau", bao gồm cả TP Houston thuộc bang Texas của Mỹ.

Quân đội Mỹ đã bắt giữ 7 tàu chở dầu liên quan đến Venezuela kể từ khi ông Donald Trump bắt đầu chiến dịch kéo dài một tháng nhằm kiểm soát dòng dầu của nước này. Vào ngày 20-1, ông cũng cho biết chính quyền Mỹ đã lấy đi 50 triệu thùng dầu từ Venezuela và đang bán một phần trên thị trường mở.

Các tàu bị chặn lại đều nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ hoặc được cho là thuộc "hạm đội bóng tối" - những con tàu ngụy trang nguồn gốc để vận chuyển dầu từ các nước đang bị trừng phạt như Iran, Nga hoặc Venezuela.

Theo báo The Guardian, ông Donald Trump khẳng định Mỹ có kế hoạch kiểm soát nguồn tài nguyên dầu mỏ của Venezuela vô thời hạn nhằm tái thiết ngành công nghiệp dầu khí đã xuống cấp của nước này với kế hoạch trị giá 100 tỉ USD.

Tuy nhiên, kế hoạch đang vấp phải nhiều sự nghi ngại từ giới bảo vệ môi trường và cả các tập đoàn dầu mỏ lớn của Mỹ.