Tuyên bố đáng lo ngại từ Nga

Ngày 24/1, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS , Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cho rằng các nước phương Tây đang tiến hành một "cuộc xâm lược" nhằm vào hệ tư tưởng và giá trị của Nga cũng như Belarus, sử dụng cả biện pháp trừng phạt kinh tế lẫn chiến lược chính trị nhằm làm bất ổn khu vực.

Ông Shoigu nhấn mạnh rằng các tổ chức quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang bị hạ thấp giá trị, khiến cho các nỗ lực toàn cầu trong việc ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang trở nên khó khăn hơn.

Ông cũng chỉ trích NATO vì đã tăng cường các hoạt động quân sự gần biên giới Nga và Belarus, bao gồm các cuộc diễn tập tấn công lẫn phòng thủ.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga đồng thời tuyên bố, Nga đã mở rộng "ô hạt nhân" sang Belarus. "Theo quyết định chính trị chúng tôi đã đưa ra, có tính đến yêu cầu của Belarus, ô hạt nhân của Nga hiện đã được mở rộng tới đồng minh thân cận nhất và có thể áp dụng theo cùng khuôn khổ kịch bản cho phép đáp trả hạt nhân để tự vệ như với Nga", ông Shoigu nói.

Trong bối cảnh nguy cơ xung đột vũ trang giữa các cường quốc hạt nhân đang gia tăng, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu khẳng định rằng thỏa thuận an ninh chung được ký kết giữa Moscow và Minsk vào tháng 12 năm 2024 sẽ giúp giảm thiểu rủi ro từ xung đột quân sự và sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, cam kết đảm bảo an ninh cho cả hai quốc gia.