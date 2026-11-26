Cục diện trận đấu sớm được định đoạt chỉ sau hơn 20 phút, với liên tiếp 4 bàn thắng được ghi.

Trước lượt trận cuối, U17 Bỉ xếp nhì bảng G với 3 điểm, còn U17 New Zealand có 1 điểm và đứng cuối bảng. Trên lý thuyết, cơ hội vẫn còn với cả hai đội, nhưng tới khi bóng lăn, sự áp đảo sớm thuộc về đội bóng châu Âu.

U17 Bỉ khởi đầu trận đấu đầy hứng khởi và chỉ mất 3 phút để có bàn mở tỷ số. Từ tình huống phạt góc, Blondeel bật cao đánh đầu tung lưới U17 New Zealand.

U17 Bỉ thắng dễ ở lượt trận cuối. (Ảnh: FIFA)

Đội bóng châu Âu sau đó nhanh chóng gia tăng cách biệt. Phút 15, Driessen căng ngang thuận lợi để Soria dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 3 phút sau, Driessen tiếp tục ghi dấu ấn với pha chớp thời cơ trong tình huống lộn xộn trước khung thành đối phương, đưa U17 Bỉ vượt lên dẫn 3-0.

Sức ép liên tục của U17 Bỉ khiến hàng thủ New Zealand gần như không thể chống đỡ. Phút 23, Moorthamer tung cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 4-0. Đến phút 39, Achahbar xử lý khéo léo trước khi dứt điểm hiểm hóc, giúp U17 Bỉ bước vào giờ nghỉ với lợi thế 5 bàn.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Phút 52, Driessen hoàn tất cú đúp bằng pha sút xa đẳng cấp, nâng tỷ số lên 6-0.

Trong những phút tiếp theo, U17 New Zealand nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Phút 62, thủ môn U17 Bỉ phải băng ra kịp thời để ngăn chặn một cơ hội nguy hiểm của đội bóng châu Đại Dương.

Chiến thắng 6-0 giúp U17 Bỉ xếp nhì bảng G với 6 điểm (thắng 2, thua 1) và giành vé lọt vào vòng 1/16. Trong khi đó, U17 New Zealand đứng cuối bảng với 1 điểm, hiệu số -9.

Ngôi đầu bảng G thuộc về U17 Mali với 3 trận toàn thắng. Còn U17 Việt Nam thua 0-2 ở lượt cuối, đứng thứ 3 với 1 điểm, hiệu số -3.

Cục diện chung cuộc bảng G.

Tỉ số: U17 New Zealand 0-6 U17 Bỉ Đội hình xuất phát U17 New Zealand: Chalabi, Des Tombe, Dyer, Shimokawa, Castillo, Vesty, Hamilton, Wenceslao, Woldegiorgis, Nunez, Clegg U17 Bỉ: Pisele, Moorthamer, Blondeel, Opoku, Achahbar, Dierckx, Van Gelder, Garcia, Driessen, Soria, Benktib Ghi bàn: Blondeel 3', Soria 15', Driessen 18', Moorthamer 23', Achahbar 39', Driessen 52'