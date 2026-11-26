Quy định với hướng tích cực của ban tổ chức bỗng biến thành trò cười vì chiêu lách luật của đội bóng Thái Lan.

Vụ việc xảy ra tại Thai League 3 mùa giải 2026/27, trong trận Bangkok FC hòa Samut Sakhon City với tỷ số 1-1 mới đây. Theo quy định của giải đấu, mỗi đội phải sử dụng ít nhất hai cầu thủ Thái Lan dưới 21 tuổi trong đội hình xuất phát.

Tuy nhiên, điều đáng nói là ban tổ chức không quy định các cầu thủ trẻ phải thi đấu tối thiểu bao nhiêu phút. Bangkok FC lập tức tận dụng kẽ hở này theo cách không thể hài hước hơn.

Đội chủ nhà đưa hai cầu thủ U21 là Thatsadaporn Phuengkuson và Atiworah Yodprom vào đội hình xuất phát. Nhưng ngay sau khi trận đấu bắt đầu, họ đã được thay ra để nhường chỗ cho hai cầu thủ lớn tuổi hơn là Pratchpricha Phetthong và Phadungsak Phothinak.

Bóng chỉ lăn khoảng 13 giây trước khi ra ngoài biên và Bangkok FC lập tức ra dấu xin thay người. Tổng thời gian hai cầu thủ trẻ hiện diện trên sân chỉ khoảng hơn 30 giây, thậm chí phần lớn khoảng thời gian ấy được dùng để họ đi bộ rời sân.

Hai cầu thủ U21 bị thay ra khi còn chưa chạm bóng. (Ảnh: Thai League 3)

Đây không phải lần đầu bóng đá châu Á xuất hiện những màn đối phó quy định sử dụng cầu thủ trẻ như vậy. Câu chuyện của Bangkok FC khiến người hâm mộ nhớ đến chính sách U23 từng được áp dụng tại Chinese Super League (giải VĐQG Trung Quốc).

Năm 2017, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đưa ra quy định mỗi đội phải có ít nhất một cầu thủ U23 trong đội hình xuất phát. Mục tiêu là tạo cơ hội thi đấu cho những tài năng trẻ, giúp bóng đá Trung Quốc cải thiện chất lượng cầu thủ nội.

Thế nhưng, thay vì trao cơ hội thực sự cho các cầu thủ trẻ, nhiều đội bóng lại tìm cách đối phó. Không ít HLV đưa một cầu thủ U23 vào sân từ đầu rồi lập tức thay ra sau tiếng còi khai cuộc. Một số trường hợp khác thậm chí chỉ sử dụng cầu thủ trẻ trong những phút cuối trận để hoàn thành yêu cầu về số lượt ra sân.

Trước tình trạng này, năm 2019, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc phải điều chỉnh quy định, yêu cầu mỗi đội luôn có ít nhất một cầu thủ U23 trên sân trong suốt trận đấu, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Đến năm 2023, chính sách U23 tại Chinese Super League chính thức bị bãi bỏ.

Bóng đá Trung Quốc từng xảy ra câu chuyện tương tự. (Ảnh: Sohu)

Câu chuyện ở Thái Lan vì thế không đơn thuần là một màn thay người gây cười. Nó còn cho thấy một thực tế quen thuộc trong bóng đá, khi quy định được thiết kế chưa chặt chẽ, còn các đội bóng chỉ tìm cách hoàn thành yêu cầu trên giấy tờ thay vì thực hiện đúng mục tiêu ban đầu.

Và trong trường hợp này, hai cầu thủ U21 của Bangkok FC thậm chí chưa kịp chạm bóng đã phải rời sân!