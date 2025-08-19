Tuyển Australia đánh bại đội "ngựa ô” Đông Nam Á, lần thứ hai nâng cúp tại Việt Nam

Trên hành trình vào đến trận chung kết, tuyển nữ Myanmar gây nhiều bất ngờ khi đánh bại Australia, loại Philippines khỏi vòng bảng, rồi tiếp tục vượt qua Thái Lan tại bán kết. Trong khi đó, tuyển nữ Australia (thực chất là đội U23) cũng có màn thể hiện ấn tượng khi vượt qua chủ nhà Việt Nam với tỉ số 2-1 để giành vé vào chung kết.

Trong lần tái đấu này, thời tiết mát mẻ hơn vào tối nay (19/8) cũng phần nào giúp các cầu thủ Australia dễ chơi hơn khi đấu tuyển nữ Myanmar ở vòng bảng cách đây hơn 1 tuần.

Ngay từ những phút đầu, tuyển nữ Australia đã thể hiện sự vượt trội về thể lực và thể hình. Phút thứ 5, một tình huống phạt góc suýt chút nữa giúp Matildas mở tỷ số, nhưng hàng thủ Myanmar vẫn đứng vững.

Australia sau đó tiếp tục gây sức ép với những pha phối hợp mạch lạc. Phút 13, thủ môn Myo Mya Nyein phải trổ tài cứu thua sau cú dứt điểm quyết đoán của Cassidy.

Lợi thế thể hình giúp các cầu thủ nữ Australia chơi tốt trước Việt Nam ở bán kết và sau đó tiếp tục phát huy điều này tại trận chung kết với Myanmar.

Đến phút 20, tuyển nữ Myanmar đáp trả bằng một pha phối hợp nhanh, tận dụng sai lầm của hàng thủ Australia, nhưng tiếc rằng bàn thắng lại không đến với đội bóng này. 7 phút sau, Win Theingi Tun tung cú móc bóng táo bạo, nhưng bóng đi chệch khung thành Australia trong gang tấc.

Những phút sau đó, hai đội liên tục ăn miếng trả miếng với các pha va chạm quyết liệt, tiêu biểu là tình huống Win Theingi Tun nằm sân đau đớn sau pha tranh chấp ở phút 34. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0, dù Australia chiếm ưu thế với nhiều pha uy hiếp khung thành từ các tình huống cố định. Thủ môn Myo Mya Nyein tiếp tục là điểm sáng của Myanmar với pha cứu thua xuất sắc trước cú sút của Sasha Grove ở phút 45+3.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở hiệp 2 khi tuyển nữ Myanmar bắt đầu đuối sức.

Sang hiệp 2, tuyển nữ Australia tiếp tục dồn ép đối thủ. Phút 52, Claudia Cicco khiến CĐV Myanmar thót tim với cú sút xa dội xà ngang. Chỉ 6 phút sau, Cassidy tiếp tục thử vận may với một pha sút phạt hiểm hóc, nhưng xà ngang một lần nữa cứu thua cho Myanmar.

Bước ngoặt đến ở phút 66, khi Holly Furphy trở thành người hùng của tuyển nữ Australia. Nhận đường căng ngang hoàn hảo từ Aideen Keane, Furphy băng cắt dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho Matildas. Bàn thắng này như tiếp thêm động lực để Australia chơi càng hưng phấn hơn.

Trong khi đó, tuyển nữ Myanmar dốc toàn lực tấn công tìm bàn gỡ, nhưng thể lực suy giảm khiến các pha phối hợp của họ thiếu sắc bén. Phút 74, một nỗ lực tấn công của Myanmar nhanh chóng bị bẻ gãy bởi hàng thủ chắc chắn của Australia.

Trong khi đó, Matildas liên tục gây sóng gió với hai tình huống đòi penalty ở các phút 77 và 87. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đều từ chối thổi phạt đền. Những phút cuối, Australia kiểm soát chặt chẽ thế trận, không để Myanmar tạo ra cơ hội nguy hiểm. Hiệp 2 khép lại sau 6 phút bù giờ với chiến thắng sát nút 1-0 dành cho nữ Australia.

Tuyển nữ Australia lên ngôi vô địch đầy thuyết phục.

Thắng lợi này giúp bóng đá nữ Australia có lần thứ hai vô địch Đông Nam Á. Đáng chú ý, cả hai chức vô địch này đều đến khi giải đấu được tổ chức tại Việt Nam. Trước đó vào năm 2008, đội U20 nữ Australia đã lên ngôi tại TP.HCM.

Ngôi á quân AFF Cup nữ 2025 thuộc về Myanmar, trong khi tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỉ số 3-1 để giành huy chương đồng.