Tuyển Argentina bị chỉ trích là “tự làm mất mặt mình” vì một hành động gây tranh cãi

Tuyển Argentina có hành động gây tranh cãi ở thời điểm trước khi tuyển Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vô địch.

Cụ thể, hãng truyền thông The Sun vừa đăng một bài viết nhằm chỉ trích hành động gây tranh cãi của tuyển Argentina sau trận chung kết gặp Tây Ban Nha. Bài viết có tiêu đề: “Đội tuyển Argentina, với thái độ cay cú thua cuộc, thậm chí từ chối thừa nhận Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup và lập tức bỏ đi vào đường hầm ngay sau đó”.

Theo phóng viên Joshua Jones của The Sun, việc tuyển Argentina rời vào đường hầm trước thời điểm Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vô địch, là một hành động “thiếu lịch sự” và không mang tính fair-play.

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The Sun chỉ trích: “Argentina cay cú từ chối xem Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup… rồi bỏ đi ngay lập tức.

Lionel Messi và các đồng đội đã tự làm mất mặt mình trong trận chung kết bằng màn trình diễn và hành vi của họ…

Sau khi chờ đợi rất lâu để sân khấu được chuẩn bị và Donald Trump xuất hiện, Argentina đã nhận huy chương á quân từ Tổng thống Mỹ kiêm Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Sau đó, cả đội lê bước về phía khán đài nhà để đón nhận những tràng vỗ tay.

Messi đau lòng đứng một mình khóc nức nở khi các đồng đội bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt dành cho đội trưởng và người hùng của họ, sau trận đấu World Cup có lẽ là cuối cùng của anh.

Nhưng khi các cầu thủ Tây Ban Nha được mời lên nhận huy chương và nâng cao chiếc cúp, các cầu thủ Argentina thậm chí còn không quay lại.

Họ quay lưng về phía sân khấu, một hành động thiếu lịch sự khác”.

Bên cạnh việc chỉ trích hành động của tuyển Argentina, hãng truyền thông The Sun lại dành lời khen cho Lamine Yamal bên phía Tây Ban Nha:

“Và chỉ vài giây sau khi những mảnh giấy kim tuyến nổ tung trên bầu trời, các cầu thủ Argentina đã vỗ tay chào tạm biệt người hâm mộ lần cuối rồi bước ra khỏi sân trong đường hầm.

Trước đó, Lamine Yamal đã cho Argentina thấy cách làm đúng đắn.

Giữa không khí hân hoan của người Tây Ban Nha, anh ấy nhanh chóng tiến đến chỗ Messi đang ngồi một mình ở phía bên kia sân với vẻ mặt buồn bã.

Cả hai dành cho nhau một cái ôm ấm áp – 19 năm sau buổi chụp ảnh nổi tiếng khi Yamal còn là một em bé – và trao đổi vài lời”.

Tuyển Argentina bị dư luận quốc tế chỉ trích sau trận.

Không chỉ The Sun, một số tờ báo châu Âu cũng cho rằng thất bại khiến Argentina đánh mất sự điềm tĩnh vốn có. Sau tiếng còi mãn cuộc, Leandro Paredes bị truất quyền thi đấu vì va chạm với các cầu thủ Tây Ban Nha, trong khi nhiều thành viên Albiceleste tỏ rõ sự thất vọng và nhanh chóng rời sân.

Trên mạng xã hội, không ít CĐV trung lập nhận xét rằng Argentina lẽ ra nên nán lại để chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của đối thủ, coi đó là sự tôn trọng dành cho nhà vô địch mới.

Ngược lại, cũng có ý kiến bênh vực Messi và các đồng đội khi cho rằng việc vừa đánh mất cơ hội bảo vệ ngôi vương sau 120 phút căng thẳng khiến các cầu thủ khó giữ được cảm xúc, đặc biệt với Messi trong trận chung kết World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp.

Dẫu vậy, hình ảnh đội tuyển Argentina rời sân trước lễ nâng cúp vẫn tạo nên nhiều tranh cãi và trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất sau trận chung kết.