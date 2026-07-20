Thủ môn Anh châm chọc sao Argentina: “Tấm thẻ đỏ quá ngớ ngẩn, đáng xấu hổ”

Cả hai cầu thủ Argentina dính thẻ đỏ ở trận chung kết đều vấp phải những làn sóng chỉ trích gay gắt từ các chuyên gia, cựu tuyển thủ Anh.

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, tiền vệ Leandro Paredes của Argentina đã bị truất quyền thi đấu vì đấm Eric.Garcia và đẩy Gavi ngã xuống đất.

Nahuel Molina của Argentina cũng đã đấm vào người Rodri khi anh ta đang chạy ngang qua, trong khi Thiago Almada cũng tham gia vào vụ việc.

Từ nước Anh, Micah Richards nhận xét về hành vi của cầu thủ Argentina trên đài BBC: "Thật đáng xấu hổ. Lần nào họ cũng phạm lỗi."

"Chứng kiến những chuyện như vậy sau khi trận đấu kết thúc, thật không hay chút nào, thành thật mà nói là đáng xấu hổ. Chúng ta đều biết cảm giác thua trận như thế nào nhưng như thế này là không thể chấp nhận được."

Trong khi đó, Joe Hart nói thêm: "Hành vi đáng ghê tởm. Trên sân đó chỉ có một người đàn ông lịch thiệp.Và đó chính là Lionel Messi.'

Cựu tiền đạo Wayne Rooney lại chỉ trích Enzo Fernandez – cầu thủ khác phải nhận thẻ đỏ của Argentina: "Tôi không ngạc nhiên. Chúng ta đã từng chứng kiến điều này từ Argentina trước đây. Thật đáng buồn, họ đã chơi rất tệ."

'Nếu bạn thua một trận bóng đá, hãy cư xử lịch sự. Đó là phản ứng trước việc bị đối thủ chơi hay hơn. Enzo Fernandez đã nhận được những gì anh ta đáng phải nhận”.

Pha ẩu đả dẫn tới thẻ đỏ của cầu thủ Argentina.

Wayne Rooney tiếp tục phát biểu trên đài BBC: "Đó là một pha phạm lỗi ngớ ngẩn. Anh ta phản ứng hơi chậm. Khi đã nhận thẻ vàng, bạn không thể cứ thế thò chân ra. Điều này khiến trận đấu giờ đây trở nên rất khác."

Đáng chú ý, những chiếc thẻ đỏ càng khiến cái kết của Argentina trở nên u ám hơn khi đội bóng Nam Mỹ vốn đã trải qua một trận đấu đầy bế tắc trước Tây Ban Nha. Không chỉ thất bại trong việc bảo vệ chức vô địch, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni còn để lại hình ảnh thiếu đẹp với những phản ứng mất kiểm soát sau tiếng còi mãn cuộc.

Enzo Fernandez dính thẻ đỏ phút 90+3.

Việc hai cầu thủ lần lượt bị truất quyền thi đấu khiến nhiều chuyên gia cho rằng sự ức chế của Argentina đã lên tới đỉnh điểm sau khi họ gần như không thể tạo ra sức ép lên khung thành đối phương trong suốt trận đấu. Thay vì khép lại giải đấu bằng hình ảnh của một nhà vô địch cũ, Argentina lại phải hứng chịu thêm những chỉ trích vì hành vi phi thể thao.

Sự thất vọng sau khi đánh mất chức vô địch dường như đã khiến một số cầu thủ không giữ được bình tĩnh ở những phút cuối và sau tiếng còi mãn cuộc. Điều đó tạo nên hình ảnh tương phản với Lionel Messi, người vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và chủ động bắt tay chúc mừng các cầu thủ đối phương trước khi rời sân.

Ở trận thua rạng sáng nay, việc Argentina có hai cầu thủ bị đuổi khỏi sân cũng gợi lại ký ức buồn cách đây 36 năm. Trong trận chung kết World Cup 1990 gặp Tây Đức, Pedro Monzon trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bị truất quyền thi đấu ở một trận chung kết World Cup, trước khi Gustavo Dezotti cũng nhận thẻ đỏ ở những phút cuối.

Sau hơn ba thập kỷ, lịch sử một lần nữa lặp lại với đội bóng xứ tango, nhưng lần này nỗi thất vọng còn lớn hơn khi họ vừa đánh mất ngôi vương, vừa để lại hình ảnh không đẹp trong ngày khép lại hành trình bảo vệ chức vô địch.