Messi bị chấm số điểm rất thấp, lu mờ trước "siêu dự bị" của Tây Ban Nha

Lionel Messi không thể tạo nên phép màu trong trận chung kết World Cup 2026. Trong khi đó, một "siêu dự bị" đã trở thành người hùng đưa La Roja lần đầu tiên bước lên đỉnh thế giới.

Nếu chỉ nhìn vào bảng điểm của Flashscore sau trận chung kết, người hâm mộ có thể hình dung khá rõ cục diện trên sân. Tây Ban Nha áp đảo ở những vị trí quan trọng nhất, từ hàng thủ, tuyến giữa cho tới những sự thay đổi người. Ngược lại, Argentina chỉ còn biết trông cậy vào tài năng của thủ thành Emiliano Martinez trong một ngày Messi và các đồng đội bất lực.

Tâm điểm được chờ đợi nhất dĩ nhiên là Lionel Messi. Siêu sao 39 tuổi được chấm 6,5 điểm, một con số không quá thấp nhưng phản ánh đúng màn trình diễn khá mờ nhạt của anh. Messi vẫn có vài tình huống xử lý tinh tế và nhiều lần lùi sâu tổ chức lối chơi, song gần như không có cơ hội tạo ra khác biệt ở khu vực một phần ba cuối sân.

Messi chỉ được chấm 6,5 điểm.

Lý do nằm ở việc Tây Ban Nha đã khóa chặt thủ quân Argentina bằng một hệ thống phòng ngự gần như hoàn hảo. Trung vệ trẻ Pau Cubarsi có lẽ đã chơi trận đấu hay nhất sự nghiệp khi được chấm tới 8,5 điểm. Mới 19 tuổi nhưng ngôi sao của Barcelona liên tục đọc tình huống chính xác, thắng phần lớn các pha tranh chấp và nhiều lần cắt đứt những đường chuyền hướng về Messi.

Đá cặp cùng Cubarsi, Aymeric Laporte cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 7,2 điểm, trong khi hai hậu vệ biên Marc Cucurella (7,8 điểm) và Pedro Porro (7,7 điểm) vừa phòng ngự chắc chắn vừa hỗ trợ tấn công hiệu quả. Cả bốn cái tên đã tạo nên một bức tường khiến Messi lẫn Julian Alvarez gần như không có khoảng trống để khai thác.

Tuy nhiên, nhân vật nổi bật nhất trận đấu vẫn là Rodri. Tiền vệ của Tây Ban Nha nhận 8,7 điểm, cao nhất trong số 22 cầu thủ đá chính. Anh gần như thống trị khu trung tuyến bằng khả năng điều tiết nhịp độ, thu hồi bóng và phát động tấn công. Mỗi khi Argentina muốn triển khai bóng, Rodri đều xuất hiện đúng lúc để bẻ gãy ý đồ của đối phương.

Sự áp đảo của Rodri cũng lý giải vì sao tuyến giữa Argentina có một ngày thi đấu đáng quên. Enzo Fernandez chỉ nhận 5,4 điểm, thấp nhất đội, sau hàng loạt pha xử lý thiếu chính xác và gần như lép vế trong các cuộc đấu tay đôi. Người đá cặp với anh là Rodrigo De Paul cũng chỉ được 5,7 điểm, không còn thể hiện được nguồn năng lượng vốn là thương hiệu. Khi tuyến giữa thất thế, Messi càng phải lùi sâu và càng xa khung thành Tây Ban Nha.

Các cầu thủ Tây Ban Nha đều được chấm khá cao sau trận.

Trên hàng công, Lamine Yamal tiếp tục cho thấy vì sao anh được xem là tương lai của bóng đá thế giới. Cầu thủ trẻ này được chấm 7,8 điểm nhờ hàng loạt pha đi bóng tốc độ khiến hàng thủ Argentina liên tục bị đặt vào tình trạng báo động. Dani Olmo (7,3 điểm) và Fabian Ruiz (6,9 điểm) cũng góp phần giúp La Roja kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Ở phía bên kia chiến tuyến, người chơi hay nhất của Argentina lại là Emiliano Martinez. Thủ thành mang biệt danh "Dibu" được chấm 8,5 điểm sau nhiều pha cứu thua xuất thần. Nếu không có anh, đội bóng Nam Mỹ có lẽ đã phải nhận thất bại với cách biệt lớn hơn.

Điều đáng chú ý là bước ngoặt của trận đấu lại đến từ băng ghế dự bị. Sau khi được tung vào sân ở phút 62 thay Mikel Oyarzabal, Ferran Torres chỉ mất hơn 40 phút để trở thành người hùng của cả đất nước Tây Ban Nha. Tiền đạo số 7 được chấm 7,7 điểm và ghi bàn thắng quyết định ở phút 106 của hiệp phụ, mang về chức vô địch thế giới cho La Roja. Không hoạt động quá nổi bật trong phần lớn thời gian có mặt trên sân, nhưng Torres chỉ cần một khoảnh khắc xuất hiện đúng vị trí để tung ra cú dứt điểm lạnh lùng đánh bại Emiliano Martinez.

Không chỉ Torres, những quân bài dự bị khác của HLV Luis de la Fuente cũng phát huy hiệu quả tối đa. Pedri vào sân cùng thời điểm và nhận tới 7,9 điểm, cao nhất trong số các cầu thủ dự bị của hai đội. Tiền vệ Barcelona giúp Tây Ban Nha kiểm soát bóng tốt hơn trong hiệp phụ, liên tục tạo ra các đường chuyền mở ra khoảng trống. Nico Williams cũng được chấm 7,6 điểm, mang đến nguồn năng lượng mới bên hành lang cánh và góp phần tạo ra sức ép trước khi Torres ghi bàn.

Trong khi đó, những sự thay đổi của Argentina không mang lại hiệu quả tương tự. Nicolas Otamendi (6,9 điểm) chơi tròn vai sau khi vào thay người từ sớm, còn Leandro Paredes (6,2 điểm), Giuliano Simeone (6,7 điểm) hay Marco Senesi (6,2 điểm) đều không thể giúp đội bóng của HLV Lionel Scaloni xoay chuyển cục diện.

Nhìn vào bảng điểm sau trận, có thể thấy chức vô địch của Tây Ban Nha không đến từ khoảnh khắc ngẫu hứng của một cá nhân, mà là chiến thắng của cả một tập thể đồng đều. Rodri thống trị tuyến giữa, Cubarsi khóa chặt Messi, còn Ferran Torres sắm vai "siêu dự bị" định đoạt trận đấu. Về phía Argentina, khi Messi không thể tạo nên khác biệt và tuyến giữa hoàn toàn lép vế, thất bại là kết cục khó tránh khỏi đối với nhà đương kim vô địch.