Tuyển Anh vỡ mộng World Cup: Pha "nghịch dại" kinh điển bậc nhất lịch sử đã báo hại Tam sư thế nào?

Một tình huống chấn thương ngớ ngẩn đã góp phần khiến tuyển Anh gục ngã ở bán kết World Cup 2026.

Phút 82 của trận bán kết World Cup 2026, Anh đang dẫn trước Argentina 1-0 và HLV Tuchel quyết định tăng cường hàng thủ. Nhà cầm quân người Đức rút Reece James và Rice khỏi sân và đưa cặp đôi Dan Burn, Nico O’Reilly vào thay thế.

Nhưng sự điều chỉnh này lại phản tác dụng. Thiếu vắng Rice, khả năng đánh chặn từ xa của tuyển Anh lập tức suy giảm nghiêm trọng. Nico O’Reilly rõ ràng không thể tạo ra sự che chắn tốt như người đàn anh trước vòng cấm địa.

Hậu quả đến rất nhanh. Phút 85, Messi nhả bóng cho Enzo Fernandez ở trước vòng cấm địa. Không bị ai kèm, Enzo thoải mái quan sát và thực hiện cú đá hướng bóng vào góc quá khó, không cho thủ môn Pickford cơ hội cản phá.

Siêu phẩm của Enzo Fernandez

Cả giới chuyên môn và người hâm mộ đều cho rằng, HLV Tuchel đã sai lầm khi không đưa một tiền vệ phòng ngự vào sân thay Rice. Nhưng ông thầy người Đức cũng có nỗi khổ riêng. Cầu thủ thích hợp nhất cho vị trí này là Jordan Henderson đang gặp chấn thương và không thể vào sân.

Nguyên nhân chấn thương của Henderson khá ngớ ngẩn. Trong khi ăn mừng chiến thắng trước Mexico ở vòng 1/8, Henderson cố vượt qua bảng quảng cáo để lao tới chung vui cùng đám đông người hâm mộ. Nhưng màn ăn mừng bị gián đoạn khi Henderson ngã gãy tay.

Cựu tiền vệ Liverpool lập tức được đội ngũ y tế chăm sóc, phải rời sân bằng cáng và được hỗ trợ thở oxy trước khi chuyển tới bệnh viện để phẫu thuật.

Henderson gãy tay khi ăn mừng bàn thắng

Kể từ thời điểm đó, Henderson xuất hiện với cánh tay băng bó và dĩ nhiên không thể thi đấu dù được đăng ký trong danh sách. HLV Tuchel cũng đồng thời mất luôn một sự lựa chọn cho vị trí tiền vệ phòng ngự.

Tại trận tứ kết gặp Na Uy, vấn đề này từng làm khó ông Tuchel. Nhà cầm quân người Đức có lúc phải đưa Reece James vào đá tiền vệ trung tâm thay cho Rice không đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Lần này, tuyến giữa mỏng manh cuối cùng đã mang tới hậu quả. Sau khi bị gỡ hòa, Anh tiếp tục chơi lép vế. Để rồi tới phút 90+2, Laurato Martinez ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Argentina, chính thức khiến giấc mơ chung kết World Cup của Tam sư tan vỡ.

Henderson bất lực nhìn tuyển Anh thất bại

Tất nhiên, không thể quy hết trách nhiệm cho Henderson. Nhưng rõ ràng, anh đã không hoàn thành trách nhiệm của mình với đội tuyển Anh chỉ vì một giây phút thiếu suy nghĩ.