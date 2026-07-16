Chấm điểm Anh vs Argentina: 2 lần kiến tạo, Messi che mờ hoàn toàn dàn sao Tam sư

Messi lại có thêm màn trình diễn thượng hạng tại World Cup 2026.

Đội tuyển Anh có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Gordon ở phút 55. Nhưng trong những phút cuối trận, Messi đã tỏa sáng với 2 pha kiến tạo giúp Argentina lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Với kết quả này, đội tuyển Argentina giành vé vào trận chung kết World Cup 2026.

Messi lại có màn trình diễn thượng hạng

Với màn trình diễn xuất sắc, Messi được SofaScore chấm điểm cao nhất trận - 8,0 điểm. El Pulga có 4 lần tạo cơ hội dứt điểm cho đồng đội và 2 lần trong số đó được chuyển hóa thành bàn thắng. Ngoài ra, Messi còn sở hữu tới 9 lần rê bóng thành công trước hàng thủ dày đặc của tuyển Anh.

Điểm số dành cho các cầu thủ đá chính của Argentina

Người nhận điểm số cao thứ hai là Enzo Fernandez - 7,7 điểm. Tiền vệ đang khoác áo Chelsea liên tục có những tình huống dứt điểm từ xa. Và ở lần thứ ba "nã đại bác", Enzo đã đánh bại thủ môn Pickford để mang về bàn thắng gỡ hòa cho Argentina.

Một số cầu thủ khác nhận điểm số từ 7 trở lên bên phía Argentina: Lautaro Martinez (ghi bàn ấn định tỉ số 2-1) - 7,3 điểm, Paredes - 7,3 điểm, De Paul - 7,1 điểm, Romero - 7,0 điểm.

Về phần tuyển Anh, điểm số cao nhất thuộc về tiền vệ Elliot Anderson - 7,2 điểm. Gordon với bàn thắng vào lưới Argentina được chấm 7,0 điểm. Dan Burn - trung vệ vào sân thay người để tăng cường hàng thủ nhưng lại phải đón nhận 2 bàn thua - nhận điểm số thấp nhất trận: 5,9 điểm.