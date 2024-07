Bị cáo Hoàng Văn Tính (38, tài xế nhà xe Thành Bưởi) lãnh 11 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Định Quán, Hoàng Văn Tính bị tước giấy phép lái xe hạng E từ ngày 5/8/2023 đến hết ngày 5/11/2023.

Tuy nhiên, Tính vẫn điều khiển xe khách Thành Bưởi biển số 50F-004.83 chở 32 khách lưu thông trên Quốc lộ 20 (hướng Dầu Giây đi Đà Lạt).

Bị cáo Hoàng Văn Tính. (Ảnh: CTV)

Rạng sáng ngày 30/9/2023, khi đến khu vực xã Phú Vinh, huyện Định Quán, chiếc xe do Tính điều khiển va chạm với ô tô tải biển số 60C-345.13 cùng chiều chạy phía trước do Hoàng Đăng Tuấn điều khiển. Sau đó, Tính cho xe khách vượt trái rồi va chạm với xe ô tô khách (loại 16 chỗ ngồi) mang biển số 86B-015.75, do Nguyễn Văn Cảnh điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn làm chết 5 người, bị thương 4 người, tài sản thiệt hại hơn 666 triệu đồng.

Đối với Lê Dương, cơ quan chức năng xác định, vào ngày 30/9/2023, Dương không tiến hành kiểm tra giấy phép lái xe, đo nồng độ theo quy định của Công ty Thành Bưởi ban hành đối với lái xe Hoàng Văn Tính và điều động Tính điều khiển xe khách gây ra tai nạn nghiêm trọng

Tại phiên toà, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử tiếp tục kiến nghị làm rõ dấu hiệu tội phạm của những người liên quan như: Nguyễn Hồ Hữu Tùng, Nguyễn Thị Ánh Trâm, Nguyễn Hùng Phong, Võ Hoàng Triệu Long trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giấy phép lái xe của Hoàng Văn Tính vào ngày xảy ra tai nạn trước khi xuất bến chở khách.

