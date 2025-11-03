Chiều 3/11, Toà án nhân dân khu vực 1- Cà Mau tuyên án với bị cáo Âu Ngọc Vững (57 tuổi, ngụ Cà Mau) bị cáo buộc chỉ đạo chặt cây, đào gạch, huỷ hoại tài sản người khác, với giá trị tài sản được định giá hơn 35,7 triệu đồng. Bà Vững được biết tới là "đại gia" thủy sản có tiếng ở tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu cũ, từng thu hút chú ý khi thuê nguyên chuyến bay để tổ chức rước dâu cho con hồi năm 2014.

Bị cáo Âu Ngọc Vững nghe toà tuyên án.

Theo cáo trạng, ngày 18/4/2021, bị cáo Vững đến phần đất tranh chấp với ông H.Q.C. ở phường 6, TP. Cà Mau cũ, và chỉ đạo người khác chặt 3 cây dừa, 2 cây sao, đập gãy 2 trụ đá, 1 vách tường và 1 lối đi. Số tài sản này được xác định của ông C. đang quản lý sử dụng. Ngày 21/4/2021, bị cáo Vững tiếp tục chỉ đạo người lái xe cuốc san lập mặt bằng, lối đi đập phá trước đó để cắm trụ bê tông.

Sau giám định, số tài sản trên được định giá thiệt hại hơn 35,7 triệu đồng.

Tại phiên xử hôm 31/10, bị cáo Âu Ngọc Vững cho rằng, chỉ chặt cây vì sợ đổ, cạy lối đi để rào đất không cho người khác lấn chiếm, những tài sản này trên phần đất của bà. Một số cây bị chặt bị cáo không biết... Từ đó, bị cáo Vững cho rằng mình không phạm tội, bị oan.

Luật sư bị cáo Vững cũng cho rằng, quá trình điều tra chưa xác định được nguồn gốc tài sản bị chặt, phá là của bị cáo hay của bị hại (nằm trên phần đất của bị cáo Vững)...

Tại tòa, Đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Âu Ngọc Vững phạm tội Huỷ hoại tài sản, đề nghị mức án từ 1 - 2 năm cải tạo không giam giữ.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Âu Ngọc Vững 6 tháng tù, cho hưởng án treo về tội Huỷ hoại tài sản; bồi thường cho bị hại hơn 35 triệu đồng.