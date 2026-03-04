Ngày 3/3, Kiên Đại Vĩ và Thạch Hồng Hải (cùng SN 2003, quê Vĩnh Long) bị Tòa Gia đình và Người chưa thành niên - TAND TP HCM tuyên phạt mỗi người 5 năm tù về tội Giết người.

Vụ án xảy ra gần 6 năm trước. Quá trình điều tra, truy tố, các cơ quan tố tụng từng nhiều lần thay đổi tội danh đối với các bị cáo, từ Chống người thi hành công vụ, Cố ý gây thương tích sang Giết người.

Hai bị cáo tại phiên tòa ngày 3/3 - Ảnh: Tiền Phong

HĐXX xác định hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến người đang làm nhiệm vụ. Cả 2 bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, trình độ học vấn hạn chế… là những tình tiết giảm nhẹ. Trong thời gian nghị án, HĐXX đã xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra vào trưa 16/11/2020. Tổ công tác của Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT Công an TPHCM) phát hiện Vĩ điều khiển xe máy vi phạm quy định về tốc độ. Khi nhận được hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Vĩ không chấp hành mà cố tình tăng tốc nhằm “thông chốt”. Hải ngồi phía sau xe khuyên Vĩ chạy qua chỗ CSGT để tẩu thoát vì cả hai không có giấy phép lái xe.

Khi chỉ còn cách tổ công tác khoảng 5m, Vĩ rồ ga, tăng tốc lên khoảng 70 km/giờ rồi lách sang trái. Tuy nhiên, xe máy đã va chạm mạnh vào 1 chiến sĩ CSGT khiến nạn nhân ngã văng xuống đường và bị thương nặng với tỉ lệ thương tật lên tới 36%.

Tại phiên tòa, cả 2 bị cáo Vĩ và Hải thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn trước hậu quả nghiêm trọng đã gây ra.