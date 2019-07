Tuyên án cựu CSGT kêu giang hồ đánh chết người vi phạm

Sáng ngày 25-7, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo y án 12 năm tù đối với bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như (SN 1980, cựu Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an quận Tân Bình, TP.HCM) về tội cố ý gây thương tích.

HĐXX nhận định đây là vụ án cố ý gây thương tích do bị cáo Như là chủ mưu, các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực. Như kêu Chung đến đánh dằn mặt bị hại, nếu Như không kêu đến thì không xảy ra vụ án.

Tại phiên tòa, bị cáo Như vẫn cho rằng mình gọi người tới đưa ông Chín về, tuy nhiên trên thực tế bị cáo Như cùng đồng phạm không biết địa chỉ gia đình ông Chín, mặt khác khi lập biên bản ông Chín đã say xỉn nên không thể cung cấp thông tin địa chỉ nhà cho các bị cáo.

Từ đó, có căn cứ xác định bản án tuyên phạt bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Cạnh đó, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết mới của vụ án để xem xét…

Đây là phiên tòa phúc thẩm lần 2 vụ án này. Trước đó vào tháng 9-2016 TAND TPHCM xử sơ thẩm lần 1, tuyên phạt Như 12 năm tù; Nguyễn Minh Chung (SN1991, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) 12 năm tù; Ngô Thành Vương (SN 1996, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) chín năm tù; Trần Đức Vững (SN 1996, quê Quảng Ngãi) 11 năm tù và Phạm Thanh Kim Hạnh (SN 1997, ngụ Đắk Nông) năm năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Tháng 9-2017, TAND cấp cao tại TP.HCM hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại, do Như không nhận tội. Ngày 21-3 TAND TPHCM xử sơ thẩm lần 2 tuyên phạt Như 12 năm tù, các bị cáo còn lại 5 – 11 năm tù và buộc năm bị cáo liên đới bồi thường hơn 158 triệu đồng cho gia đình người bị hại, liên đới cấp dưỡng 3 triệu đồng/người/tháng cho hai người con của người bị hại đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Sau bản án sơ thẩm lần 2 này, chỉ còn một mình cựu CSGT Như kháng cáo.

Tại tòa hôm nay, dù có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng Như vẫn một mực khẳng định cấp sơ thẩm xử tội danh bị cáo không đúng.

Như khai có gọi Chung đến chỉ nhờ Chung đưa ông Chín về nhà không hề nói Chung đánh Chín. Việc các bị cáo khác đánh nạn nhân đến tử vong không liên quan đến bị cáo.

Phạm Sỹ Hoài Như như bao phiên xử trước luôn cúi đầu né ống kính PV.

“Bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn gì hết nên không có động cơ đánh ông Chín. Tuy nhiên, bị cáo cảm thấy có một phần lỗi khi gọi Chung tới đưa ông Chín về. Mong HĐXX xem làm rõ bản chất vụ án để có một bản án đúng người, đúng tội”, Như trình bày.

Đại diện VKS cho rằng, theo điều lệ của công an nhân dân thì trường hợp người vi phạm to tiếng, cự cãi thì Như phải gọi chỉ huy. Việc Như gọi "người ngoài" đến can thiệp đã gây ra hậu quả cho vụ án nên việc cấp sơ thẩm xét xử Như là đúng người, đúng tội. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên bác đơn kháng cáo của bị cáo.

Trong lời nói sau cùng Như trình bày sự việc, hậu quả là ngoài ý muốn, bị cáo chưa bao giờ mong muốn việc này xảy ra và mong HĐXX có mức án phù hợp để bị cáo trở về với gia đình.