Tụt hạng chóng mặt, một đội tuyển dự World Cup có thể bị Thái Lan vượt qua

Đội bóng này đã tụt hạng chóng mặt sau hành trình World Cup 2026.

Trong lần đầu tham dự World Cup, đội tuyển Haiti đã sớm chia tay giải đấu sau vòng bảng với 3 trận toàn thua. Dù vậy, đội bóng đến từ khu vực CONCACAF vẫn để lại những ấn dấu đáng nhớ, nổi bật là 2 bàn thắng vào lưới Maroc.

Highlights trận đấu Maroc 4-2 Haiti

Khép lại hành trình World Cup 2026, đội tuyển Haiti bị trừ 28,52 điểm trên BXH FIFA. Theo dữ liệu mới được cập nhật, đội bóng này hiện có 1264,58 điểm và tụt 5 bậc xuống thứ 88 thế giới. Với điểm số này, Haiti hoàn toàn có thể bị những đội bóng xếp sau như Uganda, Trung Quốc, Bahrain hay cả Thái Lan vượt qua trong thời gian tới.

Thái Lan hiện xếp thứ 94 thế giới với 1250,80 điểm. Voi chiến sắp tới sẽ tham dự AFF Cup 2026. Trong trường hợp vào chung kết, tuyển Thái Lan sẽ có tổng cộng 8 trận đấu. Ngoài ra, họ còn góp mặt ở FIFA ASEAN Cup 2026 - giải đấu dự kiến có 4 trận. Nếu đạt kết quả tốt, Thái Lan có thể tăng bậc trên BXH FIFA và vượt qua Haiti.

Thái Lan đang là đội tuyển có thứ hạng FIFA cao nhất Đông Nam Á

Trong quá khứ, Thái Lan từng đạt thứ hạng 43 thế giới vào năm 1998. Đó cũng là thứ hạng cao nhất mà một đội bóng Đông Nam Á có được.