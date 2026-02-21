Tường thành cuối cùng của phim Trung Quốc hiện tại: Diễn chán đến đâu vẫn hot, còn nhan sắc là còn giang sơn

Sau khi Tướng Môn Độc Hậu chính thức công bố Vương Hạc Đệ - Mạnh Tử Nghĩa đóng chính, màn ảnh nhỏ Trung Quốc tiếp tục chứng kiến thêm một "cú nổ lớn". Cụ thể, dự án Không Nhường Giang Sơn công bố Dương Dương diễn chính.

Được biết, đây là dự án phim cổ trang lấy đề tài quyền mưu cung đình kết hợp chiến tranh quân sự, có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tri Bạch. Câu chuyện phim đặt trong bối cảnh giả tưởng đầy loạn lạc, xoay quanh nhân vật Lý Sất (Dương Dương), từ chỗ là một đứa trẻ mồ côi nay đây mai đó, cuối cùng đã vươn lên trở thành bậc đế vương nắm cả sơn hà trong tay.

Dương Dương là mỹ nam hàng đầu showbiz, từng có rất nhiều tạo hình cổ trang đẹp. Chính vì vậy, khán giả rất mong chờ tạo hình mới của anh trong Không Nhường Giang Sơn.

Không Nhường Giang Sơn là một dự án được đầu tư mạnh tay. Bên cạnh ngôi sao lưu lượng hàng đầu Dương Dương, tác phẩm này còn thu hút sự chú ý nhờ sự góp mặt của các đạo diễn nổi tiếng Phí Chấn Tường, Vương Văn Đào. Phí Chấn Tường là người đứng sau thành công của các tác phẩm Khi Hoa Trên Núi Nở Rộ và Tinh Hán Xán Lạn. Ngoài ra, ông từng hợp tác với đạo diễn Vương Văn Đào ở Ma Thổi Đèn Mê Động Long Lĩnh.

Với đội hình như vậy, có thể thấy đây là một dự án trọng điểm của Tencent. Đây cũng là bằng chứng thể hiện sự tin tưởng của nền tảng vào sức hút của Dương Dương. Trong bối cảnh mảng phim dài tập Trung Quốc đang bước vào thời kỳ ảm đạm kéo dài với số lượng phim hot suy giảm trầm trọng, khán giả càng ngày càng ít mặn mà, Dương Dương được xem là niềm hy vọng giúp vực dậy cả thị trường.

Sau thành công với Phàm Nhân Tu Tiên, khán giả rất mong anh sẽ tiếp tục gặt hái những thành tích tốt với Vũ Lâm Linh và Không Nhường Giang Sơn, qua đó vực dậy thị trường phim dài tập đang vô cùng lạnh lẽo.

Thực tế, không phải ngẫu nhiên mà Dương Dương liên tiếp được "chọn mặt gửi vàng" cho các dự án đại nam chủ lớn. Từ trước đến nay, diễn xuất của Dương Dương đa phần không được đánh giá cao, thậm chí nhiều lần phải nhận những ý kiến trái chiều. Đỉnh điểm là vào năm 2023 khi bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi phát sóng, mỹ nam sinh năm 1991 bị chê bai rất nhiều.

Thế nhưng, anh chàng lại sở hữu vẻ đẹp độc nhất vô nhị trong showbiz, tính cách ngoài đời cũng rất dễ mến và ít scandal. Chính nhờ vậy, anh tạo nên sức hút trường tồn, qua nhiều năm vẫn là ngôi sao lưu lượng top đầu, được gọi vui với câu nói "mặt còn giang sơn còn". Bất cứ dự án phim nào của Dương Dương, dù mọi người có khen hay chê, phản ứng dư luận theo chiều hướng nào đi nữa, thì khả năng cao nó cũng sẽ không flop.

Hơn nữa, cũng phải nói thêm rằng diễn xuất của Dương Dương trong quá khứ từng có lúc rất tệ, nhưng nó cũng đã được cải thiện. Bằng chứng là ở Phàm Nhân Tu Tiên, Dương Dương đã được fan nguyên tác ngợi khen khi vào vai nam chính Hàn Lập.

Giờ đây với Lý Sất trong Không Nhường Giang Sơn, Dương Dương được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ, mang đến một tác phẩm thực sự chất lượng để hâm nóng thị trường phim ảnh lạnh lẽo hiện tại, điều mà rất nhiều bộ phim tưởng sẽ làm được nhưng lại thất bại.