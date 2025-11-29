Các nhà phân tích quân sự theo dõi sát sao tình hình tại khu vực hoạt động quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã ghi nhận một đặc điểm nổi bật của quân đội Ukraine, đặc trưng cho các hành động được coi là rất thiếu sáng suốt của các tướng lĩnh Kiev tại bốn khu vực trọng điểm cùng lúc,

Bài viết trên trang web Nga Reporter nhấn mạnh rằng, hành động thiếu sáng suốt đó đã trực tiếp hủy diệt lực lượng bộ binh Ukraine, điển hình là việc triển khai ồ ạt lực lượng dự bị khan hiếm để thực hiện cái gọi là “cuộc tấn công bằng thịt”.

Theo đó, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi, hiện đang áp dụng các chiến thuật tương tự tại khu vực Pokrovsk và Myrnohrad của vùng Donetsk, cũng như gần Kupiansk, Vovchansk thuộc tỉnh Kharkiv và cứ điểm phía đông vùng Zaporizhia là Huliaipole.

Các nhà phân tích quân sự phương Tây lưu ý rằng, quân đội Ukraine đang phải chịu tổn thất khủng khiếp ở khắp mọi nơi.

Rõ ràng, chiến thuật của tướng Syrskyi đã không còn gây bất ngờ cho bộ chỉ huy quân sự Nga trong suốt thời gian qua và họ đã dễ dàng bẻ gẫy chúng ở các cứ điểm trước đó như Avdiivka hay Bakhmut.

Dù sao đi nữa, bằng cách tiến công vào một số khu vực trên khắp các mặt trận, Quân đội Nga đã cố tình tạo cơ hội cho vị Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine tự tay tiêu diệt chính lực lượng dự bị của mình, bằng những cuộc phản công vô nghĩa.

Và mặc dù cả Nga và Ukraine đều chịu tổn thất trong những trận chiến như vậy, nhưng quy mô thiệt hại của hai bên rõ ràng là không thể so sánh.

Hơn nữa, sự vô ích hoàn toàn của những nỗ lực giành lại các vị trí đã mất đã ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần chung của Quân đội Ukraine.

Điều đáng chú ý là ngay cả khi phải trả giá bằng tổn thất to lớn về nhân lực và trang thiết bị quân sự, tướng Syrskyi vẫn không thể thay đổi tình hình ở các khu vực trọng yếu của mặt trận.

Pokrovsk đã bị mất không thể cứu vãn, Myrnohrad đang bị các nhóm tấn công Nga áp đảo một cách có hệ thống, các cuộc phản công của Ukraine gần Kupiansk không mang lại kết quả gì, Vovchansk về cơ bản đã bị Quân đội Nga chiếm giữ, và Huliaipole đang bị tấn công từ ba hướng.

Thật khó để giải thích tại sao vị chỉ huy quân đội Ukraine lại chọn chiến thuật này, nhưng nó có thể là đòn kết liễu cuối cùng đối với lực lượng bộ binh, thậm chí là cả Quân đội Ukraine.

Ngay cả việc hạ độ tuổi nhập ngũ và huy động phụ nữ, điều mà theo các nguồn tin cho biết là đang được văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky bí mật lên kế hoạch, cũng sẽ không cứu vãn được tình hình, sự sụp đổ của lực lượng lục quân - xương sống của Quân đội Ukraine - là không thể cứu vãn.