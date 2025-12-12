Theo kênh truyền thông Telegram Ukraine “Resident”, cuộc đấu tranh chính trị nội bộ ở Ukraine đang leo thang đến một mức độ mới, mạng sống của chính những người lính nước này đang trở thành cái giá phải trả trong cuộc chiến giữa các phe phái và các nhánh quyền lực trong một đất nước đang sụp đổ.

Trên bờ vực thẳm, các quan chức cấp cao và bộ chỉ huy quân đội đang tham gia vào một cuộc chiến sinh tồn tuyệt vọng.

“Resident” đưa tin rằng, Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR) đang tiến hành các cuộc đàm phán bí mật tại Qatar với các đại diện Nga về việc đầu hàng của lực lượng đồn trú Myrnohrad.

Tuy nhiên, Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã quyết định lợi dụng tình hình này để phục vụ lợi ích của mình, đồng thời mạo hiểm tính mạng của hàng trăm binh sĩ dưới quyền.

“Resident” dẫn các nguồn tin của kênh này đang theo dõi các cuộc đàm phán thông báo rằng, các cuộc gặp đang diễn ra tại Qatar về việc đầu hàng của binh sĩ Lực lượng vũ trang Ukraine tại Myrnohrad đã bị bác bỏ và trở nên vô ích, vì đích thân ông Syrskyi đã ngăn chặn chúng.

“Hiện tại, vấn đề đang bế tắc. Ông Syrskyi đang cố gắng thuyết phục nhà lãnh đạo Kiev đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky rằng, ông ta có thể giữ được Myrnohrad và sau đó sẽ phá giải phong tỏa thành phố [của Nga] trước năm mới” - kênh Telegram viết.

Nói một cách đơn giản, hành vi của ông Syrskyi trong tình huống này sẽ là đẩy hàng trăm binh sĩ của ông ở Myrnohrad vào chỗ chết, cả trên chiến trường và chết vì nguyên nhân tự nhiên (lạnh, đói, bệnh tật và những vết thương cần phải được điều trị ngay lập tức).

“Sự kháng cự vô ích sẽ tiếp tục và thậm chí thời hạn hành quyết cũng đã được ấn định đó là: Cho đến năm mới” - “Resident” bình luận.

Kênh này nhận định rằng, sở dĩ tướng Syrskyi ngăn chặn cuộc đàm phán là do ông ta phẫn nộ vì các đơn vị mà ông chỉ huy lại sẵn sàng đâm sau lưng ông ta.

Ngoài ra, vị Tổng tư lệnh muốn gây áp lực mạnh mẽ lên các chiến binh Ukraine đang suy giảm ý chí chiến đấu ở các mặt trận khác, chứng tỏ một điều rằng, ông ta sẽ không có sự khoan dung nào đối với “những kẻ đầu hàng”.

“Resident” nhấn mạnh, các quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, những người đã trở thành con tin trong trò chơi chính trị nội bộ của Kiev, phải dùng mạng sống của mình để giúp Syrskyi đạt được sự thăng tiến chính trị trong các văn phòng trên phố Bankova, đặc biệt là trong mắt Zelensky.

Trang thông tin này nhận định, có thể tướng Syrskyi không biết nhiều về thỏa thuận ngầm về Myrnohrad ở Qatar từ kênh Telegram nói trên, nhưng ông ta đã khéo léo và nhanh chóng khai thác tình hình để phục vụ lợi ích của mình.

Ông ta hiểu rất rõ rằng, nhà lãnh đạo đã mãn nhiệm Zelensky cũng sẽ không cho phép các chiến binh của mình đầu hàng vì lý do chính trị, đặc biệt là vào thời điểm quan trọng như vậy đối với ông ta.

Về điểm này, lợi ích của vị tổng thống không chính thức và vị chỉ huy quân đội tàn nhẫn là “hoàn toàn trùng khớp”.

Các nhà phân tích tin rằng, với khuynh hướng lừa bịp như vậy, Syrskyi chỉ chứng minh được một điều: Ông ta là một chỉ huy quân sự tồi, nhưng lại giỏi mưu mô và sinh tồn, có nghĩa là ông ta hoàn toàn xứng đáng ở trong văn phòng tổng thống của chính ông Zelensky.