Tưởng phim Ấn Độ nhưng hóa ra là phim Thái: Màn ngã cầu thang "ảo tung chảo", tình tiết phi lý đến cực điểm

Chỉ có những thứ mà khán giả không nghĩ đến, chứ chẳng có gì mà phim Thái không làm được!

Phim Thái Lan vốn nổi tiếng với những màn đấu đá tình ái căng như dây đàn, những cú tát trời giáng và nhiều tình huống cẩu huyết không ai đoán trước. Thế nhưng, Chiếc Bóng (Raeng Ngao 2026) dường như quyết tâm đưa mọi thứ lên một tầm cao mới. Ngay trong tập đầu tiên, bộ phim đã chiêu đãi khán giả màn đánh ghen khiến người xem chỉ biết ngồi im, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình.

Cụ thể, chính thất Noppanapa (Benz Pornchita) phát hiện tiểu tam Mutta (Baifern Pimchanok) nên lập tức ra tay xử lý. Một cái tát được tung ra, cô gái đáng thương lập tức mất thăng bằng rồi lăn xuống cầu thang trong sự chứng kiến của đám đông. Nghe đến đây, nhiều người có lẽ nghĩ cảnh phim chỉ kéo dài vài giây, đủ để thể hiện sự tức giận của chính thất và nỗi ê chề của kẻ thứ 3. Nhưng không! Cú ngã ấy kéo dài tận 20 giây, biến một màn đánh ghen thông thường thành cuộc thi sức bền với cầu thang.

Điều đáng nói là cầu thang trong phim có tới 37 bậc, chưa kể còn có 2 khoảng bằng phẳng nằm giữa để người ngã lấy lại thăng bằng. Vậy mà Mutta vẫn kiên trì lăn qua từng bậc, không hề có ý định dừng lại ở những chỗ có thể giúp mình thoát nạn. Cô cứ thế lăn từ trên xuống dưới, như thể đã ký hợp đồng với đoàn phim rằng hôm nay nhất định phải hoàn thành đủ số bậc cầu thang mới được tan làm.

Trong khi đó, những người đứng xem bên dưới liên tục hét lên đầy kinh hãi. Có lẽ họ cũng không ngờ một cái tát lại sở hữu sức công phá khủng khiếp đến vậy. Khán giả ngoài đời thì phản ứng theo một hướng hoàn toàn khác, người há hốc mồm, người bật cười, người tua đi tua lại để kiểm tra xem liệu cô gái có thật sự lăn qua hết từng ấy bậc hay không. Cảnh phim nhanh chóng được cắt thành meme và lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều bình luận hài hước cho rằng phim Thái đang cạnh tranh trực tiếp với phim Ấn Độ ở hạng mục tình tiết khó tin. Có người thắc mắc tại sao nhân vật không dừng lại ở khoảng nghỉ giữa cầu thang, trong khi người khác nhận xét dàn quần chúng đứng xem dường như chỉ chờ cô gái lăn xuống đến nơi mới chịu phản ứng. Thậm chí, netizen còn đùa rằng phim Thái chưa có cảnh tát người thì chưa thể gọi là phim Thái, còn đã tát thì phải tát cho ra trò.

Nhưng màn ngã cầu thang chưa phải tình tiết duy nhất khiến người xem phải dụi mắt kiểm tra xem mình có nhìn nhầm hay không. Cốt truyện của Chiếc Bóng bản mới cũng gây choáng với những diễn biến khó tin không kém. Baifern đảm nhận cùng lúc 2 vai chị em sinh đôi Mutta và Munin. Sau khi Mutta mang thai rồi qua đời dưới sông, Munin tận mắt chứng kiến cái chết của em gái nhưng không báo cảnh sát. Thay vào đó, cô đưa thi thể em vào quan tài kính để bảo quản, sau đó phủ khăn lên trên và biến chiếc quan tài thành bàn ăn trong nhà.

Nếu cảnh đánh ghen khiến khán giả thắc mắc một cái tát có thể tạo ra lực đẩy mạnh đến mức nào, thì tình tiết này lại làm cho người xem phải đặt câu hỏi về cách vận hành của cả thế giới trong phim. Người bình thường có thể chọn báo cảnh sát, tổ chức tang lễ hoặc tìm cách làm sáng tỏ cái chết của người thân. Còn Munin lại chọn phương án biến nơi bảo quản thi thể thành một món đồ nội thất đa năng. Chiếc bàn ăn nhà người ta dùng để đặt cơm canh, còn chiếc bàn của Munin có thêm một bí mật mà chắc chẳng vị khách nào muốn biết trước bữa tối.

Dẫu vậy, Chiếc Bóng vẫn có màn ra mắt khả quan. Theo số liệu do đài ONE31 công bố, tập đầu tiên thu hút hơn 2,06 triệu khán giả trên toàn Thái Lan. Tỷ suất người xem ở nhóm khán giả từ 15 tuổi trở lên tại Bangkok đạt 3,39%, còn trên phạm vi toàn quốc đạt 2,19%. Tác phẩm cũng ghi nhận lượng tiếp cận trên mạng xã hội lên tới hơn 1 tỷ lượt, cho thấy sức lan tỏa đáng kể ngay từ những tập đầu.

Đây là phiên bản mới của tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nantana Weerachon, vốn đã nhiều lần được đưa lên màn ảnh. Bản năm 2026 có sự thay đổi đáng kể về nội dung, chuyển trọng tâm từ màn đối đầu giữa chính thất và tiểu tam sang hướng trinh thám, bí ẩn. Bên cạnh Baifern, Benz cũng trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian lui về chăm lo gia đình, góp phần tạo nên màn đối đầu được chú ý.

Xét cho cùng, một bộ phim có thể thành công nhờ kịch bản hấp dẫn, diễn xuất tốt hoặc những cú twist bất ngờ. Riêng Chiếc Bóng, ít nhất ở tập đầu tiên, tác phẩm còn tìm được một con đường nổi tiếng khác, đó là khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình vì quá khó tin. Chưa rõ những tập tiếp theo sẽ còn chiêu đãi người xem bao nhiêu tình tiết gây sốc, nhưng sau cú ngã cầu thang dài 20 giây và chiếc bàn ăn độc nhất này, khán giả có lẽ nên chuẩn bị tinh thần.