Tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, chuông đồng, giếng ngọc lớn nhất Việt Nam… và những công trình tâm linh hàng chục nghìn tỷ làm nên tên tuổi của đại gia Xuân Trường

Đầu tiên là Khu Du lịch Tràng An – chùa Bái Đính, cách trung tâm thành phố Hoa Lư khoảng hơn 7 km về phía Tây theo dọc đại lộ Tràng An. Đây là một trong số các dự án đầu tiên, làm nên tên tuổi Xuân Trường từ những năm 2000. Khu Du lịch Tràng An – chùa Bái Đính được đầu tư với tổng vốn 17.000 tỷ đồng.