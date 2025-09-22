Trung tướng đã nghỉ hưu Tariq Khan - cựu Tư lệnh Quân đoàn tấn công số 1 của Pakistan và là một anh hùng chiến tranh, đã bày tỏ sự hoài nghi về xe tăng Al-Khalid trong một cuộc phỏng vấn với tờ Global Village Space khi đánh giá khả năng phòng thủ của đất nước.

"Nó có thể phổ biến ở Pakistan, nhưng ở nước ngoài ít ai coi đây là một chiếc xe tăng có giá trị thực sự", ông Tariq Khan nhấn mạnh.

Al-Khalid thực chất là xe tăng Type 90-II của Trung Quốc, nhưng lắp động cơ 6TD-2 được sản xuất tại Ukraine, được mua từ kho dự trữ của Liên Xô tại Kyiv, nó được coi là xương sống của lực lượng thiết giáp của nước này.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Pakistan đã vận hành 300 chiếc Al-Khalid, 110 chiếc Al-Khalid I (phiên bản hiện đại hóa), 315 chiếc T-80UD và các loại xe khác tính đến đầu năm nay.

Tướng Tariq Khan không nêu chi tiết về những thiếu sót của Al-Khalid, nhưng chúng đều được biết đến rộng rãi. Xe tăng này có khả năng bảo vệ yếu do độ dày giáp hạn chế và thiếu khả năng tích hợp giáp phản ứng nổ phiên bản cơ sở, khiến nó dễ bị tấn công bởi các vũ khí chống tăng hiện đại như Javelin hoặc Kornet.

Pháo 125 mm mặc dù có cỡ nòng lớn hơn, nhưng lại kém hơn pháo 120 mm của phương Tây về độ chính xác và khả năng tương thích với đạn dược hiện đại. Hơn nữa, hệ thống kiểm soát hỏa lực đã lỗi thời, hạn chế hiệu quả chiến đấu của xe.

Xe tăng Al-Khalid nhận đánh giá tiêu cực từ vị tướng Pakistan.

Việc tích hợp các linh kiện Trung Quốc và Ukraine gây ra vấn đề về bảo trì và cung cấp phụ tùng thay thế, đặc biệt là trong bối cảnh trừng phạt hoặc xung đột.

Về mặt chính thức, Islamabad và Bắc Kinh định vị Al-Khalid là một phương tiện chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh với các "thương hiệu" toàn cầu, nhưng thái độ hoài nghi của Tướng Khan, bất chấp kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, lại đi ngược lại quan điểm này.

Các quốc gia như Malaysia, Peru và Saudi Arabia cũng đã thử nghiệm xe tăng Al-Khalid nhưng cuối cùng quyết định không mua vì lý do tài chính, kỹ thuật hoặc chiến lược.