Tưởng ngôn tình nhạt nhẽo nhưng phim Hàn này là vàng giữa đống cát: Cặp chính đẹp xỉu, chờ ra hết mới xem đúng cực hình

Với những ai đang tìm kiếm một bộ phim Hàn lãng mạn, hài hước để "xả hơi" trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này, Sold Out On You (tựa Việt: Hôm Nay Lại Bán Hết) là cái tên rất đáng để tham khảo. Tác phẩm này có sự tham gia của bộ ba nhan sắc Ahn Hyo Seop - Chae Won Bin - Kim Bum và đã mang lại những giây phút cực kỳ giải trí cho người xem ngay từ những tập đầu tiên.

Sold Out On You mở đầu với câu chuyện về nữ chính Dam Ye Jin (Chae Won Bin), một nữ MC bán hàng qua truyền hình cực kỳ giỏi giang, nổi tiếng, xinh đẹp và cuồng công việc đến nỗi bạn trai đã chia tay cô vì điều đó. Dam Ye Jin được đông đảo khán giả cả nước tin tưởng, bán cái gì cũng cháy hàng. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài đầy hào quang và năng lượng, cô cất giấu một quá khứ mà bản thân luôn muốn trốn tránh. Vì nó mà cô mắc chứng mất ngủ kéo dài, đồng thời tự đặt ra điều luật thép - không bao giờ bán mỹ phẩm.

Trái ngược với Dam Ye Jin, nam chính Matthew Lee/Lee Hae Seok (Ahn Hyo Seop) lại là một chàng trai tưởng như lúc nào cũng khó chịu, cộc lốc nhưng lại có trái tim nhân hậu, ấm áp. Anh là CEO của Gojeuneok Bio, một công ty chuyên sản xuất những nguyên liệu mỹ phẩm tuyệt vời. Ngoài ra, anh cũng là chàng nông dân tại một ngôi làng nhỏ. Đây là nơi mà Matthew Lee có thể tận hưởng cuộc sống chậm rãi, xua đi những mệt mỏi và được sống giữa tình yêu thương của mọi người trong làng.

Về phần Eric Seo (Kim Bum), anh là một vị sếp lớn ở L'Étoile, thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu mà Dam Ye Jin cần phải mời hợp tác để giữ được vị thế của mình tại công ty. Trong khi đó, L'Étoile lại muốn hợp tác với Gojeuneok Bio nhưng bị Matthew Lee từ chối. Điều này hứa hẹn sẽ mang đến một mối quan hệ đầy hứa hẹn giữa bộ ba nhân vật.

Thực tế, ý tưởng về một câu chuyện tình yêu nơi nam nữ chính chữa lành cho nhau không phải là mới ở thị trường phim lãng mạn. Chính vì thế nếu không có một điểm nổi bật nào, nó sẽ dễ dẫn đến một lối mòn nhàm chán.

Dẫu vậy cho đến thời điểm hiện tại, Sold Out On You vẫn đang ghi điểm mạnh mẽ nhờ cách dẫn dắt thú vị cho sự tiến triển trong mối quan hệ của cặp đôi chính, từ oan gia lúc mới gặp, mối quan hệ trở nên "hòa bình" cho đến sự rung động nơi hai trái tim. Ngoài ra, chemistry cùng nhan sắc ấn tượng của cặp đôi chính cũng là điểm cộng.

Theo thống kê Netflix ngày 29/4, trong tuần từ ngày 20/4 đến ngày 26/4, Sold Out On You ghi nhận 4.7 triệu lượt xem, dẫn đầu tại 8 quốc gia, lọt top 10 tại 43 quốc gia và dẫn đầu bảng xếp hạng những phim không nói tiếng Anh. Tính đến ngày 29/4 theo trang Flix Patrol, Sold Out On Youn xếp thứ 6 trong danh sách 10 TV Shows được xem nhiều nhất Netflix toàn cầu.

Bình luận của netizen về Sold Out On You:

- Tình yêu máy cày, haha.

- Đang nhịn ra full mới xem mà lướt tới video này thấy thèm quá.

- Tập 3 đến rồi và tui càng thấy phim cuốn hơn đó. Chemistry của Chae Won Bin và Ahn Hyo Seop thích thật đấy. Tui thấy hai ông bà hợp nhau đó. Tui sẽ theo dõi tiếp để xem câu chuyện sẽ diễn biến thế nào.

- Hiện tại, đây là một trong những bộ phim yêu thích nhất của tôi.

- Mình yêu thích bộ phim này. Nữ chính kiểu cũ (cực kỳ hỗn loạn). Dân làng tốt bụng, không có thái độ kỳ thị phụ nữ gây khó chịu từ từ những người già. Nam chính thờ ơ nhưng không lạnh lùng hoặc thô lỗ. Cốt truyện không quá nghiêm túc và có nhiều yếu tố hài hước hình thể. Không có nhân vật phản diện tâm thần. Chỉ vậy thôi là đủ rồi.