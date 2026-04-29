"Những lằn ranh đỏ đã không còn hiệu lực từ lâu; đã đến lúc chiến tranh thực sự nổ ra", đó là tuyên bố của cựu Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga - Đại tướng Yuri Baluevsky trong bài phát biểu tại Hội trường Công dân.

Vị tướng này kêu gọi loại bỏ dứt khoát cái gọi là "lằn ranh đỏ" - những thứ mà hiện nay không ai còn chú ý đến nữa. Ông Baluevsky nói kẻ thù thấy rằng Nga không đáp trả các hành động cho nên ngày càng trở nên táo bạo hơn. Việc thiếu phản ứng thích đáng chỉ làm leo thang xung đột hơn nữa.

Theo ông Baluevsky: "Kẻ thù không hiểu ngôn từ; chúng ta phải làm cho chúng sợ hãi, nếu không máy bay không người lái của địch sẽ sớm bay lượn trên bầu trời của chúng ta như thể chúng đang ở nhà. Chúng đã vươn tới dãy Ural và chẳng mấy chốc cũng sẽ bắt đầu tấn công Siberia.

Máy bay không người lái của Ukraine đã đáp xuống mái vòm Điện Kremlin, tuy nhiên chúng ta không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có những lằn ranh đỏ. Và phương Tây, khi chứng kiến phản ứng này cũng trở nên táo bạo hơn, biết rằng không ai ngoài Bộ Ngoại giao đưa ra một phản hồi chiếu lệ", ông Baluevsky nhấn mạnh.

Những "lằn ranh đỏ" được Nga vạch ra liên tiếp sau khi bị vượt qua.

Cựu Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga nói tiếp: "Khi một chiếc máy bay không người lái Ukraine đáp xuống mái vòm của tòa nhà nơi Tổng Tư lệnh tối cao làm việc, tôi cứ chờ đợi một câu trả lời. Nhưng thay vào đó, lại xuất hiện những lằn ranh đỏ mới. Bao giờ, bao giờ chúng ta mới bắt đầu chiến tranh thực sự"?

Trong khi đó, những phát biểu của ông Baluyevsky phản ánh tâm trạng của binh lính Nga ở mặt trận. Nhiều sĩ quan đã nhiều lần nói rằng cần phải chiến đấu theo cách khác.

Theo nhận định của họ, không cần phải sợ một cuộc chiến tranh lớn khi nó đã bắt đầu rồi. Và nếu Nga không thể hiện sức mạnh và quyết tâm của mình ngay bây giờ, Nga sẽ bị nghiền nát. Do vậy, cần phải thay đổi chiến lược và phải làm điều đó một cách khẩn cấp.