Tướng Nga kêu gọi ngừng vạch 'lằn ranh đỏ' và chiến đấu thực sự

Bạch Dương |

GD&TĐ - Việc Nga liên tục thay đổi

"Những lằn ranh đỏ đã không còn hiệu lực từ lâu; đã đến lúc chiến tranh thực sự nổ ra", đó là tuyên bố của cựu Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga - Đại tướng Yuri Baluevsky trong bài phát biểu tại Hội trường Công dân.

Vị tướng này kêu gọi loại bỏ dứt khoát cái gọi là "lằn ranh đỏ" - những thứ mà hiện nay không ai còn chú ý đến nữa. Ông Baluevsky nói kẻ thù thấy rằng Nga không đáp trả các hành động cho nên ngày càng trở nên táo bạo hơn. Việc thiếu phản ứng thích đáng chỉ làm leo thang xung đột hơn nữa.

Theo ông Baluevsky: "Kẻ thù không hiểu ngôn từ; chúng ta phải làm cho chúng sợ hãi, nếu không máy bay không người lái của địch sẽ sớm bay lượn trên bầu trời của chúng ta như thể chúng đang ở nhà. Chúng đã vươn tới dãy Ural và chẳng mấy chốc cũng sẽ bắt đầu tấn công Siberia.

Máy bay không người lái của Ukraine đã đáp xuống mái vòm Điện Kremlin, tuy nhiên chúng ta không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có những lằn ranh đỏ. Và phương Tây, khi chứng kiến phản ứng này cũng trở nên táo bạo hơn, biết rằng không ai ngoài Bộ Ngoại giao đưa ra một phản hồi chiếu lệ", ông Baluevsky nhấn mạnh.

Những "lằn ranh đỏ" được Nga vạch ra liên tiếp sau khi bị vượt qua.

Cựu Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga nói tiếp: "Khi một chiếc máy bay không người lái Ukraine đáp xuống mái vòm của tòa nhà nơi Tổng Tư lệnh tối cao làm việc, tôi cứ chờ đợi một câu trả lời. Nhưng thay vào đó, lại xuất hiện những lằn ranh đỏ mới. Bao giờ, bao giờ chúng ta mới bắt đầu chiến tranh thực sự"?

Trong khi đó, những phát biểu của ông Baluyevsky phản ánh tâm trạng của binh lính Nga ở mặt trận. Nhiều sĩ quan đã nhiều lần nói rằng cần phải chiến đấu theo cách khác.

Theo nhận định của họ, không cần phải sợ một cuộc chiến tranh lớn khi nó đã bắt đầu rồi. Và nếu Nga không thể hiện sức mạnh và quyết tâm của mình ngay bây giờ, Nga sẽ bị nghiền nát. Do vậy, cần phải thay đổi chiến lược và phải làm điều đó một cách khẩn cấp.

Theo Topwar
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

01:14
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

00:54
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

01:18
