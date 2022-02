Khi xem tướng, người ta không bao giờ bỏ qua tướng mũi. Theo các nhà nhân tướng học, mũi được coi là "hoàn hảo" là mũi có chiều dài bằng 1/3 khuôn mặt, khoảng cách với phía trên và phía dưới khuôn mặt bằng nhau. Ngoài ra, chiều rộng của lỗ mũi không được lớn hơn khoảng trống giữa hai mắt.

Tỷ lệ này tượng trưng cho sự cân bằng và những phẩm chất như trung thực và có khả năng kiếm tiền. Hầu hết các nhà nhân tướng học đều đồng ý rằng người mũi to là người kiếm được nhiều tiền.

Sandra Jean Copperfield – một nhà nhân tướng học có tiếng, cho biết: "Bạn thường thấy mũi to trên khuôn mặt của những người thành công nhất thế giới, từ trang bìa tạp chí nổi tiếng, truyền hình, sân khấu cho đến các bộ phim. Nhiều tỷ phú giàu bậc nhất hành tinh cũng sở hữu chiếc mũi to".

Dưới đây là một số tướng mũi "tiền tỷ" mà nhiều tỷ phú trên thế giới sở hữu:

Mũi lân

Mũi lân (mũi sư tử) là tướng mũi mà sống mũi ngắn và hẹp, đầu mũi rất lớn, hai cánh mũi dày, có hình dạng giống với mũi sư tử. Người sở hữu tướng mũi này thường rất quyết đoán và hay gặp may trong việc nắm bắt cơ hội để biến nó thành khối tài sản kếch xù.

Mũi thẳng

Nhân tướng học cho rằng tướng mũi "đại gia" phải hội tụ đủ một số yếu tố như sống mũi thẳng, không cong vẹo hay gãy. Tiếp theo, các bộ phận khác trên khuôn mặt cũng cần phải rõ nét, sáng sủa.

Người có mũi thẳng là người độc lập, không bao giờ làm theo bất cứ thứ gì một cách mù quáng. Họ thường rất kiên định, có năng lực lãnh đạo. Vì thế, họ có nhiều khả năng thành công hơn. Tuy nhiên, theo phong thủy, mũi thẳng là chưa đủ bởi nó cần cân đối với kích thước của cả khuôn mặt.

Mũi túi mật treo

Sở dĩ tướng mũi này có tên gọi như vậy là vì khi nhìn trực diện, nó trông giống túi mật treo. Mũi túi mật treo thường là mũi có sống thẳng, đầu mũi tròn trịa, hai cánh rộng bè nhưng không tách hẳn với thân mũi như mũi lân. Mũi túi mật treo là một trong những tướng mũi được xếp vào loại đem lại may mắn, giàu sang bậc nhất cho chủ nhân.

Tỷ phú Lý Gia Thành (Ảnh: Internet).

Ngoài ra, dưới đây là một số tướng mũi được đánh giá là có khả năng đem lại nhiều may mắn, tài lộc cho chủ nhân:

Mũi đầy đặn

Có thể hiện nay, mọi người ai cũng muốn có mũi nhỏ gọn nhưng mũi to và nhiều thịt lại tốt hơn rất nhiều so với mũi nhỏ về mặt phong thủy. Người có mũi to thường là người tốt bụng, được quý nhân phù trợ và tích lũy được nhiều của cải.

Cánh mũi tròn và không hếch

Hai cánh mũi được coi là hai "vệ binh" canh giữ của cải. Cánh mũi tròn và không hếch là dấu hiệu của việc giữ được của cải đáng kể dù may mắn có ở mức trung bình đi chăng nữa.

Gốc mũi cao

Gốc mũi là phần nối giữa mũi và trán. Gốc mũi cao tượng trưng cho sự may mắn về tài lộc và được quý nhân phù trợ. Theo chuyên gia phong thủy, gốc mũi càng cao thì càng giàu có. Ngoài ra, nó còn mang ý nghĩa về sự giúp đỡ của quý nhân, dù chỉ bỏ ra một nửa nỗ lực cũng thu về được kết quả gấp đôi.

Màu sắc của đầu mũi

Đầu mũi màu sáng hay màu vàng là dấu hiệu của may mắn về tiền bạc. Còn đầu mũi có màu xám hay sẫm, nó cho thấy tổn thất và tai họa về tài chính. Nếu đầu mũi màu đỏ, bạn có thể vướng phải tranh chấp hay gặp rắc rối do kẻ xấu gây ra. Đầu mũi nhợt nhạt tượng trưng cho sự thất thoát tiền bạc và thậm chí là cả dấu hiệu của bệnh gan.

Nhìn chung, theo phong thủy, một chiếc mũi đầy đặn, sống mũi thẳng kết hợp với khuôn mặt cân đối, đặc biệt là hai má đầy là những dấu hiệu tốt về tài lộc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.

