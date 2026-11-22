Nhưng đến khi chuẩn bị bước vào hôn nhân, cô mới phát hiện người đàn ông mà mình cố giành lấy lại hoàn toàn khác với những gì anh ta thể hiện.

Một câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn phụ nữ gần đây thu hút sự chú ý bởi cú đảo chiều khó tin. Một cô gái trẻ từng vô cùng tự hào vì khiến người đàn ông có gia đình quyết định bỏ vợ để đến với mình. Cô tin rằng bản thân đã tìm được một người đàn ông thành đạt, biết chiều chuộng và sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu. Nhưng đến khi chuẩn bị bước vào hôn nhân, cô mới phát hiện người đàn ông mà mình cố giành lấy lại hoàn toàn khác với những gì anh ta thể hiện.

Tự tin giành được người đàn ông có gia đình, cô gái không ngờ mình đang bước vào một cái bẫy

Theo câu chuyện được chia sẻ, cô gái quen một người đàn ông đã có vợ và một con trai. Anh thường kể về cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nói rằng hai vợ chồng chỉ còn sống với nhau vì trách nhiệm. Trong mắt cô, anh là người thành đạt, có ô tô riêng, thường xuyên đưa cô đi ăn nhà hàng và không tiếc tiền mua quà.

Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi vợ anh chủ động tìm gặp cô. Người phụ nữ không đánh ghen hay lớn tiếng mà chỉ tha thiết xin cô buông tha chồng mình. Chị kể chồng vẫn yêu thương con, đối xử tốt với gia đình và mong cô đừng phá vỡ mái ấm ấy.

Tuy nhiên, cô gái không những không cảm thông mà còn cảm thấy tự hào vì nghĩ mình đủ sức khiến một người đàn ông có gia đình phải say mê. Khi đọc được bài đăng của người vợ trên mạng xã hội, kể về những năm tháng hạnh phúc và khẳng định vẫn tin chồng sẽ quay về, cô càng cho rằng đối phương đang cố níu kéo vì không cam tâm mất chồng.

Để chứng minh tình cảm, người đàn ông ngày càng chiều chuộng cô. Anh vừa mua ô tô mới, đưa cô đi ăn ở những nhà hàng sang trọng và mua nhiều món đồ đắt tiền. Trong một lần gần gũi, anh còn đề nghị cô sinh cho mình một đứa con, nói rằng đó sẽ là động lực để anh dứt khoát ly hôn.

Cô gái đồng ý và không lâu sau báo tin mang thai. Người đàn ông lập tức đưa đơn ly hôn cho vợ. Sau một thời gian giằng co, cuộc hôn nhân cũ chính thức kết thúc. Anh nhanh chóng đưa người tình đi đăng ký kết hôn, khiến cô càng tin rằng mình đã chiến thắng.

Sự thật về người đàn ông hoàn hảo khiến cô gái chết lặng

Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì cô gái bắt đầu thất vọng. Khi bàn đến chuyện tổ chức đám cưới, người đàn ông thông báo bố mẹ không muốn làm rình rang vì đây là lần kết hôn thứ hai của anh. Cô không chấp nhận lời giải thích ấy nên tìm đến nhà để hỏi chuyện bố mẹ chồng tương lai.

Tại đây, mẹ anh mới tiết lộ những điều khiến cô choáng váng. Hóa ra con trai bà đang nợ nần chồng chất vì cờ bạc, công việc kinh doanh không hề thuận lợi như những gì anh vẫn kể. Chiếc ô tô khiến cô ngưỡng mộ thực chất là xe mượn, còn những món quà đắt tiền anh mua cho cô cũng không hoàn toàn xuất phát từ tiền bạc của anh.

Đáng ngạc nhiên hơn, người vợ cũ vốn đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này và từ lâu muốn chấm dứt. Chị biết rõ những thói quen xấu, khoản nợ và cách sống thiếu trách nhiệm của chồng. Khi phát hiện anh ngoại tình, chị không còn muốn níu kéo mà để mọi chuyện diễn ra theo hướng tự nhiên.

Cô gái lúc này mới hiểu rằng những lời van xin trước đây của người vợ không đơn thuần là sự tuyệt vọng vì mất chồng. Cô đã quá tự tin vào chiến thắng của mình, quá mải mê với cảm giác được một người đàn ông lựa chọn mà không chịu tìm hiểu kỹ con người thật của anh ta.

Câu chuyện đặt ra một góc nhìn đáng suy ngẫm về những mối quan hệ ngoài hôn nhân. Một người đàn ông sẵn sàng phản bội vợ để đến với người mới chưa chắc đã là người đàn ông đáng tự hào. Đôi khi, thứ khiến người ta tưởng mình chiến thắng lại chính là những gì người khác đã quá mệt mỏi và muốn buông bỏ. Trong tình yêu, sự hiếu thắng có thể khiến một người nhầm lẫn giữa cảm giác được lựa chọn với việc thực sự được trân trọng.