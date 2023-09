Tương lai nào cho Jennie, Jisoo, Lisa (BlackPink) nếu rời công ty YG?

Ngày 20/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nhóm nhạc BlackPink đã hết hạn hợp đồng với YG Entertainment và chỉ có thành viên Rosé tái ký hợp đồng với YG Entertainment. Trong khi đó, ba thành viên Jisoo, Jennie, Lisa dự kiến sẽ rời công ty, chuyển sang công ty khác nhưng vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động cùng nhóm 6 tháng trong 1 năm.

Ba thành viên này đang trong những bước thảo luận cuối cùng với mục tiêu hoạt động ''riêng lẻ và cùng nhau". Jisoo và Lisa đều đã nhận lời trước lời đề nghị hợp đồng độc quyền trị giá hàng chục tỷ won từ các công ty Hàn Quốc. Tiềm năng của cả hai thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc không đề cập gì đến hướng đi của Jennie.

Tương lai của BlackPink đang được công chúng rất quan tâm.

Ngay khi có tin đồn chỉ Rosé tái ký trong số các thành viên BlackPink, cổ phiếu của YG Entertainment giảm hơn 13%. Công ty lập tức đưa ra thông báo: “Chưa có gì được xác nhận liên quan đến việc gia hạn hợp đồng của BLACKPINK và các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra".

Suốt khoảng 8 tháng qua, hàng loạt những tin đồn đều cho thấy YG gặp khó khăn trong việc thương thảo hợp đồng với BlackPink. Dù công ty chủ quản phủ nhận mọi tin đồn vô căn cứ nhưng điều này vẫn khiến cho người hâm mộ không khỏi lo lắng về khả năng 3 thành viên Jennie, Lisa, Jisoo sẽ thực sự rời khỏi YG. Tương lai của nhóm cũng như của từng thành viên đang là chủ đề được công chúng rất quan tâm.

Lisa

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc từng đưa tin Lisa đã 2 lần từ chối đề nghị hợp đồng của YG Entertainmnet. Cô hiện đang nhận được lời mời trị giá hàng chục triệu USD từ rất nhiều công ty nước ngoài, trong đó có Thái Lan. Tuy nhiên, YG Entertainment đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và cho biết vẫn đang thảo luận với nữ rapper.

Cũng có thông tin Lisa sẽ ký hợp đồng với một công ty ở Mỹ. Công ty này đề xuất khoản thanh toán hợp đồng cho Lisa lên đến hơn 50 tỉ Won (hơn 900 tỷ đồng) với 6 album được ra mắt trong thời gian kí kết. Lisa sẽ có quyền thành lập studio riêng, tự kí hợp đồng với các nhạc sĩ và sở hữu bản quyền của album, đồng thời vẫn có thể tham gia các hoạt động thời trang và biểu diễn.

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng Lisa sẽ phát triển sự nghiệp solo tại thị trường quốc tế.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định, Lisa sẽ có nhiều lựa chọn nếu không tái ký với YG. Cô có thể tiếp tục phát triển hoạt động solo đầy tiềm năng tại thị trường Hàn Quốc. Năm 2021, Lisa gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng và làm nên lịch sử tại VMAs với 2 bản hit Money và LALISA.

Ngoài ra, Lisa cũng là gương mặt thương hiệu được nhiều nhãn hàng đặc biệt yêu thích khi từng kiếm về khoảng 3,7 triệu USA qua những dự án quảng bá thương hiệu trong năm 2022. Chính vì vậy Lisa vẫn sẽ phát triển được sự nghiệp cá nhân nhờ hình ảnh tạo dựng trong suốt 7 năm qua cũng như sự ủng hộ hùng hậu từ lượng fan đông đảo.

Bên cạnh đó, Lisa cũng có thể phát triển sự nghiệp solo ở thị trường quốc tế. Đây được xem là một trong những hướng đi mạo hiểm nhưng sẽ đưa tên tuổi Lisa lên một tầm cao mới. Đặc biệt khi cô nàng sở hữu lượng fan quốc tế đông đảo ở nhiều quốc gia.

Việc Lisa có dự án cá nhân tại hộp đêm Crazy Horse càng khiến cho nhiều người đặt nghi vấn về việc thử nghiệm của cô nàng tại môi trường giải trí quốc tế. Tuy nhiên, lựa chọn biểu diễn tại một hộp đêm của Lisa đã vấp phải nhiều tranh cãi. Thậm chí nhiều người còn lên tiếng chỉ trích thành viên BlackPink.

Hơn nữa, Lisa còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao quốc tế. Cùng với đó phải nhắc đến chuyện tình cảm với bạn trai Frédéric Arnault - con của tỷ phú giàu bậc nhất thế giới. Với sức ảnh hưởng và gia thế của mình, Frédéric Arnault hoàn toàn có thể hậu thuẫn, giúp đỡ Lisa phát triển sự nghiệp thành công.

Nổi tiếng là ''công chúa Thái Lan" nên nếu Lisa có lựa chọn trở về Thái Lan để tạo dựng sự nghiệp cũng rất thuận lợi. Tuy nhiên, với danh tiếng hiện tại, lựa chọn này sẽ hạn chế tiềm năng, khả năng hoạt động của Lisa.

Jisoo

Khác với các thành viên Jennie, Lisa, Rosé, ''chị cả" Jisoo dường như đang muốn tập trung cho sự nghiệp diễn xuất thay vì âm nhạc. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone, Jisoo từng chia sẻ việc đứng trên sân khấu là áp lực lớn đối với cô.

"Nó vẫn còn là một bí ẩn. Tôi thích biểu diễn, nhưng không phải lúc nào tôi cũng thích được trở thành một phần của ánh đèn sân khấu. Nhưng tôi nghĩ các thành viên còn lại thì khác, họ cảm thấy tràn đầy năng lượng bởi những người hâm mộ đến xem chúng tôi biểu diễn, và sau đó hơi hụt hẫng khi sân khấu kết thúc và sự im lặng bao trùm. Tôi hơi khác một chút, khi tôi đứng trên sân khấu, tôi chỉ nghĩ rằng mình không được mắc sai lầm. Việc biểu diễn đôi khi giống như một bài kiểm tra hơn là một thứ gì đó thực sự vui vẻ" , thành viên BLACKPINK nói.

Nhiều người cho rằng rời YG, Jisoo dành thời gian tập trung cho sự nghiệp diễn xuất.

Mặc dù Jisoo có màn ra mắt solo thành công với 2 bản hit Flower và All eyes on me nhưng với đam mê diễn xuất từ nhỏ, Jisoo vẫn muốn khẳng định bản thân với vai trò diễn viên. Trước đó, cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi với vai chính đầu tay trong bộ phim Snowdrop . Hơn nữa, Jisoo cũng nhận được sự ủng hộ từ bạn trai - nam diễn viên Ahn Bo Hyun. Được biết cặp đôi có rất nhiều điểm chung trong diễn xuất, ca hát và thậm chí cả thời trang .

Mới đây, Jisoo nhận được lời mời đóng chính bộ phim về đề tài xác sống Influenza cùng tài tử Park Jung Min. Jisoo đảm nhận vai Young Joo, bạn gái của anh lính Jae Yoon (Park Jung Min). Phim lấy bối cảnh một đơn vị phòng không nằm trong tòa nhà cao tầng ở Seoul, theo chân anh lính Jae Yoon và cô bạn gái Young Joo của mình chiến đấu chống lại đám xác sống hung hãn. Phía YG Entertainment cho biết nữ thần tượng vẫn đang xem xét vai diễn.

Nữ thần tượng cũng vừa góp mặt trong phim điện ảnh Dr. Cheon and Lost Talisman của Kang Dong Won với vai trò khách mời.

Jennie

Trong 3 thành viên có khả năng rời YG, hướng đi của Jennie vẫn còn là ẩn số. Trong bài phỏng vấn với Harper’s Bazaar Korea mới đây, Jennie thể hiện mong muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc solo. Trả lời câu hỏi của phóng viên: “ Bạn muốn thử với concept hay thể loại nào cho album solo tiếp theo?”, Jennie cho biết: “Tôi đang chuẩn bị những thứ độc đáo đậm chất Jennie và chỉ Jennie mới có. Xin hãy chờ đợi nhé!”

Thông tin này khiến người hâm mộ phấn khích. Sản phẩm âm nhạc mới sẽ đánh dấu sự trở lại của Jennie kể từ bản hit Solo đình đám. Nhiều người dự đoán, Jennie sẽ thực hiện sản phẩm mới cùng một công ty khác. Một trong số đó có thể là The Black Label - công ty con của YG sau khi hết hạn hợp đồng.

Jennie đang trong quá trình hoàn thiện album solo mới nhất.

Cuối năm 2022, Kpop Herald đưa tin độc quyền BlackPink sẽ chuyển sang hoạt động dưới trướng của The Black Label. Phản hồi về điều này, đại diện YG cho hay: “ Chúng tôi chưa thể xác nhận thông tin này vì hợp đồng giữa YG và BlackPink chưa kết thúc. Rất khó để biết BlackPink có ký tiếp với The Black Label sau khi hết hạn hợp đồng hay không”.

The Black Label là hãng thu âm và là công ty liên kết của YG Entertainment, được thành lập vào năm 2015 bởi nhà sản xuất ruột của BlackPink Teddy Park và Kush.

Việc Jennie kết thúc hợp đồng với YG nhận được sự ủng hộ của một bộ phận người hâm mộ. Fan cho rằng YG đã chưa hoàn thành trách nhiệm của một công ty quản lý đối với Jennie. Jennie đã phải chịu nhiều áp lực về tinh thần khi những tranh cãi về diễn xuất trong bộ phim The Idol cũng như chuyện tình cảm với V (BTS) nổ ra. Trong khi đó, công ty chỉ giữ im lặng, không có động thái bảo vệ nghệ sĩ trước những thông tin ác ý trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, thành công toàn cầu của Jennie cũng như các thành viên BlackPink hiện tại không thể phủ nhận chiến lược bài bản, đầu tư của YG Entertainment. Vì thế nhiều người cho rằng nếu Jennie, Jisoo, Lisa rời YG, sẽ gặp một số khó khăn trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân.