Tương lai giao hàng bằng UAV tại TPHCM

Trong chuyến bay khai trương tuyến giao hàng bưu chính bằng thiết bị bay không người lái (UAV) kết nối giữa xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu (TPHCM) mới đây, UAV của Công ty CP CT UAV mang theo một bưu kiện của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post).

Bưu kiện này nặng 2 kg, được UAV mang theo với hành trình hơn 12 km/chiều giữa Cần Giờ - Vũng Tàu trong 15 phút.

Theo ước tính, cách thức này tối ưu hơn phương thức vận chuyển đường bộ khoảng 6 lần và đường thủy 3 lần.

Đây không phải là lần đầu tiên TPHCM thử nghiệm giao hàng bằng UAV. Trước đó, vào tháng 11-2025, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (SHTP) tổ chức bay thử nghiệm trong phạm vi Khu Công nghệ cao (phạm vi hẹp, đường bay ngắn).

Đến tháng 1-2026, chương trình thử nghiệm tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ (Saolatek, Real-time Robotics Việt Nam, Di Động Việt).

Trong khuôn khổ thử nghiệm, 2 kịch bản bay được triển khai nhằm kiểm chứng khả năng vận hành tự động và giám sát thời gian thực.

UAV của CT UAV mang theo kiện hàng nặng 2 kg, xuất phát từ Cần Giờ, vượt biển đến thẳng Vũng Tàu

UAV do Saolatek phát triển vận chuyển một chiếc iPhone 17 trên quãng đường khoảng 200 m với toàn bộ quy trình tự động. Sau đó, UAV của Real-time Robotics Việt Nam thực hiện kịch bản giao hàng đa điểm với tổng lộ trình hơn 400 m.

Đại diện Vietnam Post, ông Nguyễn Như Thuận, Giám đốc Bưu điện TPHCM, cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và điều kiện khai thác bay UAV phục vụ dịch vụ chuyển phát. Giai đoạn hiện tại chưa thu cước thương mại đại trà.

TS Lương Việt Quốc, nhà sáng lập kiêm CEO Công ty CP Real-time Robotics (RtR), cho rằng sự quan tâm và định hướng của lãnh đạo TPHCM là yếu tố quan trọng thúc đẩy ngành UAV phát triển.

Tuy nhiên, bài toán kinh tế vẫn là thách thức lớn nếu áp dụng giao hàng nội đô. Hiện nay, một đơn hàng giao bằng xe máy trong thành phố mất khoảng 2-3 giờ với chi phí khoảng 50.000 đồng và có thể giao tận nơi, kể cả trong hẻm nhỏ. Trong khi đó, UAV khó đáp ứng đồng thời yêu cầu chi phí thấp, thời gian nhanh và giao chính xác trong điều kiện hạ tầng phức tạp.

"Dù vậy, với các tuyến đặc thù như Cần Giờ - Vũng Tàu, nơi thời gian di chuyển bằng đường bộ có thể kéo dài 2-3 giờ, UAV rút ngắn xuống còn khoảng 15 phút, tạo lợi thế rõ rệt trong các trường hợp vận chuyển khẩn cấp" - TS Lương Việt Quốc chia sẻ.

Theo đánh giá của các đơn vị tham gia và chuyên gia, việc TPHCM đẩy mạnh thử nghiệm UAV là bước chuẩn bị quan trọng cho lộ trình thương mại hóa trong tương lai.

Trước mắt, công nghệ này có thể phù hợp với các khu vực đặc thù như cảng biển, vận chuyển hàng hóa chuyên dụng hoặc ứng dụng trong cứu trợ, cứu nạn khẩn cấp trên phạm vi rộng tại TPHCM cũng như cả nước.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, cho hay mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương và đặc biệt là sự đồng hành mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp để cùng mở rộng các mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra những động lực tăng trưởng mới.



