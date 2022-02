Tượng hổ vàng nghìn lượng chào đón ngày vía Thần Tài

Cận kề ngày vía Thần Tài nhiều cửa hàng kinh doanh vàng đã cho ra nhiều mẫu mã vàng đa dạng. Đặc biệt, là năm Nhâm Dần nên nhiều mẫu hổ vàng từ nửa chỉ đến vài lượng được các nhà vàng tung ra thị trường phục vụ nhu cầu của người dân.



Bức tượng hổ vàng có tên gọi Kim Dần Vương Bảo của Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI đang được trưng bày tại tầng 2 tòa nhà DOJI Tower (số 5 Lê Duẩn, Quận Ba Đình, Hà Nội) để chào đón ngày vía Thần Tài (mùng 10/1 Âm lịch).

Trong đó bức tượng hổ bằng vàng nguyên chất có tên "Kim Dần Bảo Vương" nặng tới 46 kg thu hút sự chú ý của người dân Hà Nội. Theo ghi nhận của PV vào ngày 9/2, có rất nhiều khách hàng đã tới tầng 2 tòa nhà DOJI Tower (số 5 Lê Duẩn, Quận Ba Đình, Hà Nội) để chiêm ngượng bức tượng đặc biệt này. Đại diện đơn vị chế tác bức tượng cho biết, bảo vật "Kim Dần Vương Bảo" chính là lời chúc gửi tới các khách hàng cho một khởi đầu hân hoan, cát vượng, cùng sức khỏe dồi dào, ý chí thăng hoa trong năm mới Nhâm Dần.

Bức tượng được chế tạo hoàn toàn từ 1226 lượng vàng nguyên chất 999.9.

Theo quan niệm trong văn hóa phương Đông, vàng biểu thị cho những giá trị tốt đẹp, phú quý, sung túc và may mắn. Thần Tài là vị thần chuyên quản tài phúc của thiên hạ. Vì vậy, người nhận được sự giúp đỡ của ông sẽ luôn gặp may mắn, thuận lợi. Ngày vía Thần Tài (mồng 10 tháng giêng Âm lịch) đã trở thành thói quen của người Việt Nam, là dịp để mọi người rước Thần Tài về nhà mình nhân dịp năm mới. Khách hàng mua vàng để cầu may mắn với niềm tin rằng Thần tài sẽ phù hộ cho suốt một năm kéo dài với tài lộc sinh sôi nảy nở.



Đại diện đơn vị chế tác bức tượng cho biết, bảo vật "Kim Dần Vương Bảo" chính là lời chúc gửi tới các khách hàng cho một khởi đầu hân hoan, cát vượng, cùng sức khỏe dồi dào, ý chí thăng hoa trong năm mới Nhâm Dần. Trong ảnh một người dân tới chiêm ngưỡng bức tượng hổ vàng đặc biệt vào sáng 9/2.

Càng gần tới ngày vía Thần Tài, các khu phố tập trung các cửa hàng vàng càng nhộn nhịp. Ghi nhận tại phố Trần Nhân Tông (một trong những địa điểm tập trung nhiều cửa hàng vàng bạc, trang sức tại Hà Nội) vào sáng 9/2, cảnh mua bán vàng diễn ra sôi động nhưng không còn cảnh người dân xếp hàng dài chờ đợi. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên người dân có xu hướng mua vàng trực tuyến hoặc mua trước ngày vía Thần Tài.



Có khối lượng lớn nhưng bức tượng được "chăm chút" rất tỉ mỉ với các chi tiết cầu kỳ.



Theo thông tin ban đầu, các nghệ nhân đã mất hàng nghìn giờ lao động chế tác tinh xảo bằng công nghệ 3D hiện đại.

Ngoài hổ vàng "khủng" trên, nhiều mẫu hổ vàng bé hơn từ 1-5 chỉ cũng được chế tác bày bán cho người dân mua ngày vía Thần Tài.



Theo quan niệm thì mua bán vàng vào ngày vía Thần Tài sẽ mang đến may mắn cả năm. Tuy nhiên năm nay nhiều người chọn mua hàng sớm. Khách đến chủ yếu mua một vài chỉ. Tại khu phố bán vàng tập trung Trần Nhân Tông, các cửa hàng vàng của Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý…rất đông khách.



Tuy người mua đông nhưng theo ghi nhận của phóng viên không có cảnh người mua xếp hàng dài trước các cửa hàng vàng.



Đã nhiều năm đi mua vàng cầu may vào ngày vía Thần Tài nhưng năm nay sợ cảnh chen chúc nên chị Chị Nguyễn Phương Trang (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tới phố Trần Nhân Tông vào sáng nay (9/2 một ngày trước ngày vía Thần Tài) để mua hàng từ sớm. "Các năm trước, đúng ngày vía thần tài sẽ rất đông người và khó mua, nên năm nay tôi đi trước một ngày, để mua vàng lấy may đầu năm mà không phải xếp hàng chờ đợi”, chị Trang cho biết.



Có cùng quan điểm mua vàng sớm chứ không chờ đến ngày vía Thần Tài, cô Nguyễn Thu Ngân (56 tuổi, ở Đống Đa) cùng bạn đến để tìm mua vàng từ sáng 9/2 để cầu một năm sức khỏe, phát lộc phát tài.

