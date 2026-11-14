Tưởng chị chồng sang chơi vì thương cháu, tôi chết lặng khi phát hiện hàng chục túi sữa mẹ biến mất và sự thật phía sau khiến tôi phẫn nộ

Ban đầu tôi tưởng mình nhớ nhầm hoặc chồng lấy ra cho con dùng nhưng hỏi ra mới biết anh không hề động đến.

Tôi mới sinh con được 3 tháng, may mắn là khá nhiều sữa nên ngoài việc cho con bú trực tiếp, tôi còn tranh thủ hút sữa mỗi ngày để trữ đông. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là để dành cho con những lúc mẹ có việc phải ra ngoài, hoặc khi đi làm trở lại thì bé vẫn có sữa mẹ sử dụng. Nếu lượng sữa dư quá nhiều, tôi dự định sẽ tìm những mẹ có con thiếu sữa để tặng, coi như giúp được em bé nào đó thì tốt.

Tôi khá cẩn thận trong việc bảo quản sữa. Mỗi lần hút xong đều chia thành từng túi, ghi ngày tháng rồi xếp vào ngăn đông riêng. Chồng tôi cũng biết tôi rất quý từng túi sữa vì đó là công sức hút, bảo quản mỗi ngày, chưa kể tôi phải ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để duy trì nguồn sữa cho con.

Nhà tôi ở gần nhà chị chồng nên chị thường xuyên sang chơi, có khi còn ở lại cả buổi. Tôi không nghĩ ngợi gì vì dù sao cũng là người thân trong gia đình. Thế nhưng gần đây, khi kiểm tra tủ đông, tôi phát hiện số sữa dự trữ giảm đi khá nhiều. Ban đầu tôi tưởng mình nhớ nhầm hoặc chồng lấy ra cho con dùng nhưng hỏi ra mới biết anh không hề động đến.

Ảnh minh họa

Sau đó, tôi tình cờ nhìn thấy hình ảnh giống ngăn tủ đông của mình trên mạng xã hội, trong một group của hội mẹ bỉm sữa. Đi kèm là đoạn "trao đổi" chị viết, chị vừa sinh em bé, nhiều sữa con bú không hết nên muốn trao đổi với các mẹ khác. Bên dưới có người bình luận hỏi đổi sữa tươi, có người đổi tiền... chị đều đồng ý hết.

Tôi ngớ cả người vì không ngờ chị lại lấy sữa của tôi mang đi "trao đổi" như thế.

Khi tôi hỏi thẳng, chị không những không tỏ ra áy náy mà còn thừa nhận đã lấy nhiều lần, mỗi lần cả chục túi. Chị bảo thấy tôi trữ nhiều, con cũng chẳng thể uống hết nên lấy cho đỡ lãng phí.

Tôi thực sự tức giận. Tôi yêu cầu chị dừng việc này lại, chuyện các túi sữa trữ đông tôi có thể giải quyết theo cách của tôi, không cần chị nhúng tay vào. Thế mà chị bảo tôi là ghê gớm. Tôi chẳng hiểu sao lại có người như thế, rõ ràng bản thân sai mà vẫn trơ lỳ không chịu nhận. Giờ tôi có nên cấm chị qua nhà tôi chơi không? Tôi sợ khi mình vắng nhà hoặc không kiểm soát tốt thì chị lại "lấy trộm" sữa.